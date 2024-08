Wendy Guevara sale en defensa de Arath de la torre tras ser acusado de homofobia por Ricardo Peralta

Este domingo se llevó a cabo la gala de eliminación en la Casa de los Famosos México, donde los participantes Arath de la Torre y Ricardo Peralta se vieron envueltos en una polémica durante el posicionamiento, pues al confrontarse, "Pepe" acusó al actor, de homofobia, tras supuestamente criticar uno de sus vestuarios durante la semana.

"Vengo a explicarte la expresión de género y va ligada a la identidad de género y mi género es no binario. La expresión responde a cómo hablamos y cómo nos vestimos. Tampoco existo para ti y si es así, tú tampoco existes para mí. No me gustaría que la gente pensara que soy un personaje".

Dijo Ricardo.

Ante esta acusación, se negó a escuchar la replica de Arath de la Torre, pero por instrucciones del programa tuvo que hacerlo y esta fue la declaración del actor y conductor del programa "Hoy".

Arath de la Torre confronta a Ricardo Peralta: "No eres Wendy Guevara"

Después de ser acusado de homofobia por parte de Ricardo Peralta, Arath se defendió, negando lo dicho en su contra, expresando respeto a las expresiones de género, ya que tiene un hermano que pertenece a la comunidad LGBT y además, le pidió al influencer 'no jugar sucio'.

"Te estás equivocando, no tengo problema. Tengo un hermano que es homosexual y es mi inspiración más grande. Mis respetos para ti; no juegues así porque estás tratando voltear y confundir a la gente. Jamás le faltaría el respeto a nadie. No eres Wendy porque esa historia ya se contó".

Respondió Arath.

Tras su respuesta, recibió aplausos por parte del público, quien expresó su apoyo al actor, también a través de redes sociales, así como de otros famosos, como Wendy Guevara.

Wendy Guevara reacciona a confrontación entre Ricardo y Arath

Tras la polémica en la Casa de los Famosos, los comentarios de la influencer trans, Wendy Guevara no se hicieron esperar, pues a través de su Instagram, se mostró sorprendida por la situación y aseguró que Ricardo Peralta buscó descalificar a Arath.

"Estoy muy sorprendida con lo que ahorita pasó entre Ricardo y Arath, pero lo doy toda la razon a Arath. Ricardo quiso, intentó con ese comentario por una forma de vestir, se metió diciendo que Arath no lo quiere por su forma de ser porque es gay. No tienen nada que ver lo de la vestimenta con que sea gay, eso no importa".

Señaló.

De la misma forma, salió en defensa de Arath de la Torre, y expresó, tener una gran relación con él, desmintiendo la acusación de homofobia, asegurando que no ha recibido malos tratos de su parte.

"Yo conozco a Arath de la Torre, lo conozco muy bien. Cuando yo lo veo, él me abraza con esos abrazos sinceros, me da mi besito. Si el fuera homofóbico, créanme que ni me saludara; Arath es un super hombre y no entiendo el comentario que Peralta le dijo para hacerlo quedar mal. Se pasó".

Con esta declaración, la influencer mostró su apoyo al actor y conductor en la Casa de los Famosos. Mientras tanto, luego de esta confrontación, Ricardo Peralta ha sido criticado por el público a través de redes sociales, así como de otros grupos que forman parte de la comunidad LGBT, situación que incluso ha repercutido en su número de seguidores.