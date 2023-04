Imelda Garza cuenta cómo fueron últimas horas de Julián Figueroa

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, compartió cómo fueron los últimos momentos de vida del músico e hijo de Maribel Guardia.

De paso, relató cómo encontró a su esposo, pues momentos antes del fatídico momento estaban viendo series juntos.

En entrevista para De Primera Mano, Imelda contó que ese domingo Julián estuvo viendo series de televisión.

Sin embargo, el músico se sentía muy mal porque no había dormido todo el día, pues se encontraba deprimido por el cumpleaños de Joan Sebastian.

"El domingo que estábamos viendo series todos juntos, como a las 6 de la tarde me dijo: ´Sabes qué, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito´", contó Imelda, quien estaba en casa con el actor en todo momento.

Del momento en el que Julián estuvo en el cuarto de videojuegos hasta que fue hallado no se sabe más, únicamente que el músico sufrió un infarto, por lo que a Imelda se le hizo raro que no subiera porque él siempre subía a dormir, pero en esta ocasión no lo hizo y fue cuando la también cantante bajó para saber qué sucedía.

"Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí, vi como que estaba dormido, pero porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía. No había nada diferente. Sólo que lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría. Entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada", contó Imelda.

Imelda le gritó a Marco, esposo de Maribel Guardia, que Julián no se movía, él le dijo que checara sus signos vitales, pero Imelda llamó a los servicios de emergencia porque no sabía si no escuchaba los latidos por su nerviosismo.

"Como quiera le marqué a la ambulancia, porque yo no sabía si era yo que estaba tan nerviosa, yo estaba temblando que a lo mejor yo no estaba escuchando su latido. Llegaron los paramédicos y pues no, nos dijeron que ya tenía unas horas de que había fallecido".