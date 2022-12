Vicente Fernández Jr. se compromete con Mariana González frente a la Torre Eiffel

Vicente Fernández Jr. recientemente publicó en sus redes cómo le entregó el anillo de compromiso a la influencer Mariana González.

"Te elegí a ti: Porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía, no me importó nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días", fue el mensaje que compartieron en conjunto sobre su amor.

Pero el hijo de don Vicente Fernández no quiso que este momento fuera común. Es por eso que la pareja viajó hasta París para que la Torre Eiffel fuera testigo del momento en que ella dice: "Sí, acepto".

En las fotos, se puede ver al empresario arrodillarse frente a su amada y abrir un estuche rojo, el cual contenía el anillo. Luego de la propuesta, la integrante del reality ´Rica Famosa Latina´ le plantó un besote al novio, para luego brindar.

Aunque las postales de su compromiso las subieron hace dos días, el evento se realizó el 12 de diciembre, fecha que ellos mismos lo hicieron saber en sus respectivas cuentas de Instagram.