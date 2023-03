Viann Enríquez estará en la Expo Feria Coatzacoalcos

Tan explosiva en el escenario como su melena rizada, Viann Enríquez es una de las solistas locales que se presentarán en la Expo Feria Coatzacoalcos 2023, dentro del Festival Quetzalcóatl Vive #InvasiónJarocha.

Será el próximo 8 de abril en el Teatro del Pueblo cuando la solista porteña haga gala de su talento, esto como parte de los impulsos del alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, a los artistas locales.

"No me había caído el ´veinte´, literal me salieron lágrimas porque no lo creía, la verdad fue una sorpresa, me siento muy feliz, muy plena y satisfecha", expresó Viann tras asistir a una edición especial de ´Teloneros´ en Diario del Istmo.

A lar de ser cantante, Viann Enríquez es modelo y emprendedora, actividades que compagina al ser madre soltera, siendo desde los 22 años cuando comenzó a dedicarse a la música, pues ser extrovertida le ayudó en su desenvolvimiento.

"No me había caído el ´veinte´, literal me salieron lágrimas porque no lo creía, la verdad fue una sorpresa, me siento muy feliz, muy plena y satisfecha"

Entre sus influencias musicales destacan Rocío Dúrcal, Lupita D´alessio, Pimpinela, Amanda Miguel, José José, Dulce, Marco Antonio Solís, Luis miguel, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, Flans, Timbiriche, Yuri, Ana Gabriel, Hombres G, Maná, Soda Estéreo, entre otros.

"Es un pequeño paso de muchos que vienen, es una forma de demostrarme que puedo", relató la cantante sobre su presencia en el Festival Quetzalcóatl Vive.

Viann Enríquez canta géneros como bolero, balada, cumbia, ranchero, banda y rock, lo que también la llevó a ser profesora en el primer reality show musical en Coatzacoalcos: Ídolo del Sur, proyecto liderado por Yayo García pues su desenvolvimiento y pasión la hacen transmitir emociones, a la par de su interacción con el público.

En el 2018 grabó su primer cover en video ´Cómo han pasado los años´, mientras que temas como ´5 minutos´ y ´Doctor psiquiatra´, son muestra de su desenvolvimiento escénico, mismo que podrá verse en el Festival Quetzalcóatl Vive #InvasiónJarocha.