Tunden en redes a Ninel Conde por exhibir a perrito pintado

La fotografía de Zaza se viralizó rápidamente porque era inevitable voltearlo a ver, ya que su pelaje estaba teñido de amarillo, asemejando a Pikachu, uno de los personajes de "Pokemón", situación que no fue bien vista por los usuarios de redes sociales.

Por lo anterior, el Centro de Protección y Adopción de Mascotas del condado de Miami multó al dueño de Zaza con 200 dólares (casi 3 mil 800 pesos) por incumplir las reglas, pero aclaró que usó tinte vegano que no tiene químicos para evitar hacerle daño al perrito.

"El tinte que usa es orgánico, vegano, especialmente creado para los perros y no causa ningún tipo de problema. No les da alergia, no se enferman, no tienen químicos que lo puedan dañar", aclaró el dueño de Zaza.

Algunas de las reacciones que generó el video del perrito pintado como Pikachu fueron:

"Gente ignorante", "Esto es imperdonable", "Ayuden al perrito", "Le hacen daño al animal", "Eso es maltrato".