Tropikal Forever ´Lo meneará chavocho´ en la Expo Feria

Revolucionaron la cumbia al tropicalizar éxitos ochenteros del inglés al español, la sátira que hacían del reguetón en 2007 los llevó cinco años después al Vive Latino para despuntar: ellos son Tropikal Forever, que estarán en la Expo Feria Coatzacoalcos 2023.

"Afirmativo amigo! Allá nos veremos con toda seguridad! ... saludos cordiales!!", confirmó el dueto a Imagen del Golfo a través de un inbox en su cuenta oficial de Facebook.

Tropikal Forever es un dueto conformado por el minatitleco Edson Gómez Guerrero y el tapatío Álvaro LaMadrid Isoard, ´Wanatox´, que tocaban covers de rock, pero al tener que interpretar música bailable, decidieron fusionar ambos géneros en sus canciones favoritas.

"Afirmativo amigo! Allá nos veremos con toda seguridad! ... saludos cordiales!!"

Entre las canciones de Rock que tropicalizaron destacan I was made for lovin´ You de Kiss; The Final Countdown de Europe; The look de Roxette; entre otros, pero es con Maniac de Michael Sembello, cuando su cover ´Lo menea´ les dio más notoriedad, pues la interpretaron con Laura León.

Entre sus influencias se encuentran Chico Ché, Junior´s Klan, Los Vázquez, Alfredo ´El Pulpo´, Michael Jackson, Toto, Nirvana, The Beatles, entre otros.

LLEGAN EL 1 DE ABRIL

El dueto se presentará el sábado 1 de abril en el Teatro de la Ciudad de la Expo Feria Coatzacoalcos 2023, la primera feria del alcalde Amado Cruz Malpica, que significa su reanudación tras tres años de pandemia por Covid-19.

Este dueto se une a otros artistas que pisarán el Teatro del Pueblo como La Arrolladora Banda El Limón, Nelson Kanzela y Alfredo ´El Pulpo´ y sus teclados, además de la segunda edición del Festival Quetzalcóatl que incluye a bandas locales como Jaranapunk, Ponpúa, Señor Pecado, Axioma, Lester Crab, Jade, entre otros.