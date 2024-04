Tributo a Selena en el Teatro J.J. Herrera de Xalapa

Luego del éxito de su "Tributo Divas Oldies 70s, 80s y 90s" en el Centro Recreativo Xalapeño, Amitahba vuelve con su homenaje a la reina del Tex-Mex.

Así que, si eres fanático de este inolvidable y característico género musical, en la capital veracruzana se realizará próximamente un Tributo a Selena, que recordará sus éxitos de la mano de Amitahba, artista veracruzana, quien realiza estos tributos en busca de apoyo para representar al estado en el concurso internacional de canto, "So You Think You Can Rise".

Vuelve gracias al éxito

La veracruzana ya se ha presentado en distintos recintos y es conocida por también interpretar a innumerables artistas. Este tributo lo retoma, gracias al éxito que tuvo el pasado sábado 27 de enero, en un conocido café de la ciudad, donde se reunieron varias personas para ser testigo de su presentación.

Ahora el tributo será en el Teatro J.J. Herrera de Xalapa, el próximo 23 de mayo, en punto de las 17:00 horas.

Si deseas más informes, puedes hacerlo a los números 22-85-27-65-20 y 22-82-87-83-81.

¡No te lo pierdas!