Tras muerte de su hijo, Maribel Guardia no suspenderá presentaciones en teatro

Luego de la muerte de su hijo Julián Figueroa, muchos se han preguntado si Maribel Guardia continuará con sus actuales proyectos o les pondrá una pausa en lo que atraviesa su duelo.

Uno de estos proyectos es el musical de teatro ´Lagunilla mi barrio´, en el que da vida al personaje ´Doña Lancha´ y comparte créditos con Ariel Miramontes ´Albertano´, Violeta Isfel, Laura León, entre otros artistas.

El elenco de la obra tiene en puerta una gira por el norte del país, por lo que los fans de la actriz temen que esta no se presente a las funciones programadas para el 19 de abril en Mexicali y el 20 de abril en Tijuana, Baja California.

Incluso se llegó a rumorar que, debido a la repentinamente de su único hijo, Maribel sería sustituida por Ninel Conde; sin embargo, fue la misma ´Bombón asesino´ quien desmintió tal información, asegurando que ella se encuentra actualmente en Estados Unidos.

"A mí Alex (Gou, el productor) no me ha contactado ni nada, además como ustedes saben yo estoy en Miami, viviendo acá y tengo algunos proyectos, mi show, mis presentaciones y creo que no se podrían dar los tiempos. No sé de dónde lo sacaron, pero es falso", señaló.

Confirman presencia de Maribel Guardia

A través de un comunicado difundido en redes sociales, una empresa de medios afirmó que Maribel Guardia ya confirmó su participación en la obra ´Lagunilla mi barrio´, por lo que todo seguirá de acuerdo con lo programado.

La noche de este domingo 9 de abril fue notificada la muerte del cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. El joven, de 27 años de edad, falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

La noticia fue confirmada al día siguiente por la famosa, quien a través de sus redes sociales emitió un comunicado en el que informó lo sucedido y dio detalles sobre del deceso de su hijo, quien fue hallado en su domicilio de la Ciudad de México.