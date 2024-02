Tras gira con RBD, Maite Perroni anuncia su retiro de los escenarios

Una de las cantantes y actrices más famosas de México es Maite Perroni, quien recientemente volvió al mundo de la música de la mano de sus excompañeros de RBD, con los que realizó una exitosa gira internacional.

Esto emocionó a los fans de Perroni, pues esperaban que la artista volviera a sacar algún material discográfico como solista; sin embargo, todo se desvaneció muy rápido, ya que recientemente la cantante dio una noticia que entristeció a sus seguidores.

En una reciente entrevista, Maite Perroni fue cuestionada sobe su futuro musical, a lo cual, contestó de manera enfática que este ya era un capítulo cerrado, tumbando por completo toda esperanza de verla de nuevo en los escenarios.

"No, la verdad es que no (tengo planes). La música es ya un capítulo cerrado en mi vida, a menos que con RBD se dé algo, pero si no, ya no", señaló tajante.

Aunque con esto quedó claro su retiro de los escenarios, también dejó abierta una posibilidad de que, en algún futuro, la icónica banda que la catapultó a la fama tenga otro reencuentro; no obstante, reconoció que hay muchas conversaciones pendientes antes de que esto pueda concretarse.

"Ojalá un día podamos compartir esa noticia", dijo, evidenciando que, al igual que millones de fans en México y el mundo, ella también anhela el regreso de RBD a los escenarios.

¿Maite Perroni también dejará las telenovelas?

Desde su aparición en ´Rebelde´, donde dio vida a la simpática Lupita, Maite Perroni ha permanecido activa en la actuación, logrando desempeñar papeles protagónicos en telenovelas de gran éxito, como ´Cachito de cielo´ y ´La gata´.

Contrario a la música, la actriz señaló que, tras haberse convertido en madre, le gustaría volver a participar en proyectos televisivos, específicamente telenovelas, ya que también ha trabajado en series.

"A mí las telenovelas me encantan, es mi origen, es el lugar donde empecé a construir mi carrera", expuso. Aunque hasta el momento no tiene alguna propuesta en puerta.