Tom Holland se alejará de la actuación; ¿será por siempre?

Va en aumento las celebridades que optan por alejarse de los reflectores o que se dan un descanso de las redes sociales para dedicarse a sí mismos. Este es el caso de Tom Holland, luego de su participación en una serie donde encarna a un joven con problemas mentales, rol por el que incluso consideró raparse la cabeza y olvidar su personaje.

La estrella de Marvel protagonizó la serie ´The Crowded Room´, que se estrena hoy 9 de junio, donde también comparte pantalla con artistas como Will Chase, Thomas Sadoski, Sam Vartholomeos, Laila Robins, Levon Hawke y Henry Zaga. La primicia de la serie se centra en Danny Sullivan, un chico que es arrestado en Manhattan, Nueva York, durante los años 70 luego de participar en un tiroteo.

En una entrevista para el medio Extra Tuesday, el joven actor de 27 años compartió que la serie fue todo un desafía para él debido a la carga mental que conllevaba su papel. Por esta razón, tomo la decisión de tomarse un año sabático para poder reponerse, y es que incluso pensó en raparse la cabeza con la intención de no regresar nunca a su personaje.

"Fue un momento difícil, seguro (...) Estábamos explorando ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado. Y además de eso, ser productor, lidiar con los problemas cotidianos que surgen con cualquier set de filmación, solo agregó ese nivel adicional de presión", Declaró Holland.

Se alejó de redes sociales

Esta no es la primera vez que el intérprete de Peter Parker da un paso de costado para descansar de su exitosa carrera, pues apenas el año pasado compartió mediante su cuenta de Instagram en el que habla acerca de la salud mental al declarar que se mantendría alejado de las redes sociales.

"Me he tomado un descanso de las redes sociales por mi salud mental porque creo que Instagram y Twitter son sobreestimulantes y abrumadoras. He estado atrapado en una espiral en la que leo cosas sobre mí en Internet y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. He decidido dar un paso atrás y eliminar la aplicación", dijo el actor en aquel momento.

En su más reciente entrevista, Tom Holland dio a conocer que en sus días de descanso ha viajado, jugado golf y también visita a sus seres queridos. "Sabes, he estado yendo a comprar plantas y haciendo todo lo posible para mantenerlas vivas. Solo he estado tratando de ser un tipo normal de Kingston y simplemente relajarme".