"Siempre me gustó Mick Jagger": Tina Turner revela 'crush' por el líder de Rolling Stones

Tras retirarse de los escenarios en sus cincuentas y realizar su último show en 2009, Tina Turner busca ser recordada como 'La reina del Rock and Roll', como reveló a medios estadunidenses.

Sin embargo, a sus 83 años y radicando en Suiza, la intérprete de 'What's love got to do with it' ha comenzado a compartir sus memorias personales y laborales, incluyendo su 'amor plátonico', un legendario rockero.

"Siempre me gustó Mick Jagger", dijo la cantante sobre el líder de Rolling Stones, a quien conoció cuando aun compartía escenario con su ex esposo Ike en el grupo Ike & Tina Turner Revue, en la década de los 60.

"Me encantó cuando hicimos tour con los Roling Stones", reveló la cantante.

Hermanos

Turner fue cercana al mencionado rockero, así como a David Bowie, con quienes se les relacionó y, aunque fueron solo 'platónicos', hoy los considera 'los hermanos que nunca tuve'.

"Nunca dormimos juntos y ellos tampoco vinieron a mí, quizá porque me veían como un modelo a seguir de alguna forma", reveló en 2017 al medio británico Daily Mail.

Asimismo, aseguró que ella y sus bailarinas le enseñaron algunos pasos al intérprete de 'Start me up': "¡Nunca me dio el crédito! Pero trabajamos con él en los camerinos y le enseñamos cómo hacer el (paso) Pony".