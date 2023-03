¿Estás de acuerdo? The Weeknd, el artista más popular del planeta

The Weeknd es el artista más popular del planeta, así lo reveló Guinness Records en su sitio web oficial, donde resaltóque "nadie se le acerca" a las cifras del músico canadiense.

De acuerdo con la referencia oficial de récords, Abel Tesfaye, nombre real del intérprete de 'Blinding lights', es el artista con Más oyentes mensuales en Spotify ( 111.4 millones hasta el 20 de marzo), así como el Primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en la misma plataforma digital.

Actualmente, The Weeknd cuenta con más de 30 millones de oyentes mensuales, lo que deja a Miley Cyrus en segundo lugar con 82.4.

Asimismo, supera a estrellas como Shakira, quien cuenta con 81.6 millones; Ariana Grande (80.6), Taylor Swift (80.2), Rihanna, con 78.5 y a Ed Sheeran, otro artista masculino del top, con 77.5 millones de oyentes al mes.

Éxito

El logro de The Weeknd, de acuerdo con Guinness World Records, se debe además al tema 'Die for you', un remix junto a Ariana Grande, que se viralizó a través de TikTok.

La canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 y se convirtió en el séptimo hit #1 para ambos.

'Die for you' es la cuarta colaboración entre Asfaye y la intérprete de '7 rings', pues ya cuentan con los temas 'Love me harder' (2014), 'Off the table' (2020) y un remix más, 'Save your tears' de 2021.

Asimismo, tampoco es el único Récord Guinness de The Weeknd, pues ya cuenta con dos certificados más, uno por el Álbum con más streams de 2015 y el Artista masculino con más semanas en el Top 10 del Top 100 de Billboard.

EL CANADIENSE recibió dos certificados Guinness en 2015.