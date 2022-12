Tere Estrada sigue hechizando al rock y 'encanta' a Veracruz

Pasaron ocho años para que ´La sirena hechicera´, Tere Estrada, volviera a Veracruz. La cantautora, considerada una de las exponentes del blues y el rock más destacadas de México, volvió para reconectar con sus seguidores, para los que alista su novena producción discográfica.

Sin embargo, la también autora de ´Sirenas al ataque. Historia de las mujeres rockeras mexicanas´, se encuentra produciendo no solo más música, sino también proyectos diversos, entre los que se encuentran una miniserie y continuar impulsando el rock a través de sus creaciones.

Pre Covid

Un taller de voz en el Centro Veracruzano de las Artes y una presentación musical fue lo que caracterizó la visita de la intérprete de ´La madre del rocanrol´ en 2014. Sin embargo, posteriormente no dejó de hacer musica ni escribir, ya que su última gira, relató, fue por Argentina en 2018 y, durante el año pandémico, presentó su libro de forma híbrida.

"Tenía planeado hacerlo en Bellas Artes" -comentó en entrevista con Galería- "Por Covid no se pudo, pero hicimos, en El Circo Volador, una presentación con la banda y después la filmación en vivo del evento."

"Lo que pudimos haber hecho super padre, quedó bien chiquito, pero pudimos hacer una prensa muy interesante", relató.

Y aunque el confinamiento mermó las presentaciones en vivo y la situación económica de los recintos musicales, Tere no sucumbió ante la presión y comenzó a presentar ´Música para coser las almas rotas´, con el que, a través de presentaciones pequeñas, logró "confortar" a su público.

"Es mi manera de cobijar a los fans, llevó un año haciéndolo", comentó la rockera, quien prepara pasta para su público en una locación secreta de la Ciudad de México, a la par de interpretar sus temas mientras su hermana, Elsa Nazaret, lee el tarot.

"Eso de alguna manera nos sirvió para estar vigentes", recalcó.

Preámbulo

Con su presentación en Cuchumbé en Veracruz, Tere Estrada da un preámbulo a su novena producción discográfica, la cual se encuentra co financiando con su propio público. En esta parte, la cantautora ofrece material de sus inicios musicales, publicaciones literarias y documentales sobre su trayectoria.

Cabe resaltar que Tere cuenta con ocho álbumes, ´Azul transitando en violeta´ (1989), ´Túneles desiertos´ (1992), ´Viaje al centro de tu ser´ (1994), ´Encuentros cercanos conmigo´ (1997), ´Lotería de pasiones´ (2003), ´En vivo´ (2006), ´Compositoras de México´ (2012) y ´Un blues en la penumbra´, lanzado en 2018.

PUBLICACIONES. Estrada cuenta con ´Sirenas al ataque´ y ´Un blues en la penumbra´, que se transmitió como radio novela en Radio Ibero.

Y si bien sus álbumes tienen el toque lírico y rítmico que la caracteriza, el siguiente abordará aspectos feministas e incluso pandémicos: "Grabé tres temas que apenas se van a mezclar, como ´Superheroína de tu cómic´, que va a ser muy cabrona", comentó.

"Así como ´Sirena hechicera´ marcó un antes y después, va a ser bien cabrona, porque la escribí justo en un momento que (pensé) ´¿Qué le diría a una chavita de 18? ¿A una niña?"

"No te preocupes por el qué dirán, no importa que tu mamá te apruebe o tu papá te aplauda; no importa que validen tu belleza. Siempre estamos buscando quién nos aplauda y nos apruebe, pero la vida no puede depender de eso", explicó.

"Aún no sé cómo se va a llamar, pero serán doce temas. Compuse un par acerca del Covid y sobre qué es la felicidad. Son canciones escritas desde un lado del alma bien cabronas. Sí hay mucho corazón", agregó.

Proyectos

Será 2023 el año en el que Tere Estrada celebre 35 años de trayectoria musical y planea celebrarlo con disco bajo el brazo y un concierto con una Big Band, con la cual hará un recorrido por su repertorio.

Asimismo, alista su producción audiovisual, la cual inició como un documental de rockeras y que ahora, a través de su amigo productor Daniel Hidalgo, el proyecto ha tomado un giro interesante.

"Ahorita ando en el proceso, buscando más socios para poder hacerlo. La idea es que se hagan ocho capítulos, es el proyecto más cabrón que he hecho", comentó.

Finalmente, resaltó que regresará a la Ciudad de México para continuar con su labor de composición y grabación del noveno álbum, del cual ya cuenta con temas, pero siempre ´persigue a la musa´: "Estas saliditas me permiten despejarme", concluyó.