Teo vuelve a la escena con el tema 'Ego'

A un año de su tema debut, ´Chocolatico´, que lo llevó a escenarios como el Festival Viña del Mar, Teo comparte el tema ´Ego´, una canción que aborda uno de los lados agridulces de las relaciones y con el que resalta su propuesta en género urbano.

En entrevista con Galería vía Zoom, el cantautor colombiano conversó sobre su reciente lanzamiento, el cual se acerca al medio millón de reproducciones en YouTube y se ubica en el número uno de su lista de temas populares en Spotify.

"´Ego´ es súper especial para mí porque es una de mis canciones favoritas, hecha con gente que quiero mucho", comentó a Imagen de Veracruz.

"Pero también es como otro paso más en mi carrera y la gente ha sido increíblemente buena, me han apoyado y para mí es todo en la vida, porque un artista sin audiencia no es nadie y para eso lo hacemos, que la gente lo escuche, la goce."

Inspirado en vivencias personales e historias relativas, ´Ego´ nació en una sesión de composición, donde el coro del tema llamó la atención del cantante: "Me pareció interesante llevarle a ese lado, hacia lo que causa el ego en las relaciones", comentó.

"Soy muy abierto con mi vida, mis vivencias, porque para mí es muy importante que estemos contando una historia con la música, siento que es una responsabilidad que tenemos los artistas", agregó.

"Pero siempre hay esa vueltica de cuando quieres a alguien, pero terminas por una razón, pero sigues extrañando a esa persona y por orgullo dices: ´Hasta que esa persona no me escriba, yo no le escribo", esa fue la base de la canción", detalló.

Teo presentó 'Ego' en los Premios Heat 2023

Producida por Saga White Black (Christian Mena) y coescrita con Hellen Urrego, ´Ego´ ya forma parte de los éxitos de Teo, quien la presentó oficialmente en la reciente entrega de los Premios Heat, celebrados a principios de junio en Punta Cana, República Dominicana.

"Fue uno de mis momentos favoritos, el poder compartir con tantos artistas y tener este lanzamiento, lanzar al mundo la canción en una tarima tan importante fue tan increíble, fue impresionante y vivo agradecido con el mundo y la gente", afirmó.

Teo inició con Teo & Jay antes de ser solista

Apasionado de la música desde sus primeros años, Teo comenzó su carrera musical profesional con el dúo Teo & Jay, junto al hondureño Jacobo Calix, a quien conoció en la Berklee School of Music de Boston.

El dueto logró popularidad con temas en inglés, aunque fue el sencillo ´Insomnia´ con el que se dieron a conocer en el mercado anglo.

Tras la pandemia por el COVID, el dueto concluyó su mancuerna musical y Teo decidió continuar en solitario; así nació ´Chocolatico´, su sencillo debut, con el que alcanzó el segundo lugar de la radio boricua. Posteriormente, lanzó ´Thai´, ´Neptuno´, así como ´En alta´, este último también en este año.

Gracias a su propuesta, Teo fue nominado a los Heat Latin Music Awards 2023 dentro de la categoría ´Promesa musical´, donde compitió con músicos como Elena Rose, Young Miko, Villano Antillano y el mexicano Mario Bautista, quien resultó ganador del año.

"Esta nominación queda en mi historia y en mi corazón y será siempre una motivación para seguir trabajando duro para seguir ganándome su apoyo, su cariño y su compañía. Me voy feliz con este show en el que entregue mi corazón para conquistar el suyo", reveló en su momento a la ceremonia.

Actualmente, Teo continúa preparándose profesionalmente y tiene mucha música bajo el brazo, además de comenzar a llenar su agenda para el resto de 2023, ya que busca pasar por México y hacer unas presentaciones en el país.

"La gente de México es muy especial para mí, allá lancé mi primer tema, ´Chocolatico´, hace un año y quiero seguir compartiendo mi música con cosas especiales", comentó.

"El año ha sido muy especial, tuve la oportunidad de cantar en Viña del Mar, los Premios Heat, todo ha sido impresionante y seguir tratando de llegar a más gente de compartir mi música, hacer mi música y ojalá llegar más, es la idea y vengo con mucha música porque llevo cinco años trabajando para este momento y acá estamos", agregó.

De acuerdo con Teo, dentro de estos lanzamientos se encuentran una colaboración "muy especial", la cual aun no puede dar detalles, pero está confirmada: "La pueden estar esperando en septiembre", afirmó.

Mientras tanto, envía un mensaje de agradecimiento al público mexicano por el apoyo: "Muchas gracias a la gente que me ha dado la mano, escuchado mi música, comentado, compartido historias, todo eso aporta y es gigante para mí, porque es darme la oportunidad de seguir mis sueños y que hagamos algo juntos; ojalá pueda llegar a cantar con ustedes pronto", concluyó.