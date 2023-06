Tenoch Huerta pierde importante papel de película tras acusaciones de María Elena Ríos

El actor mexicano Tenoch Huerta sigue en el centro de atención después de que María Elena Ríos lo acusara de supuesta violencia sexual durante su relación romántica.

Tras emitir un primer comunicado negando las acusaciones, ahora el actor de Marvel habría hecho una aparición pública para retirarse de un proyecto cinematográfico de mucha importancia.

La noche de este lunes 19 de junio, la conductora Claudia Mollinedo dio a conocer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el comunicado que el intérprete de Black Panther: Wakanda Forever habría compartido, donde señalaba que se retiraba del filme "Fiesta en a Madriguera".

Aunque muchos seguidores del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estaban preocupados de que el actor no volviera a la pantalla grande con alguna película de superhéroes, hasta ahora la compañía no se ha manifestado al respecto.

Sin embargo, varios activistas y usuarios en redes sociales han pedido que la empresa asociada a Disney se pronuncie sobre las acusaciones realizadas por la saxofonista María Elena Río.

De acuerdo con el comunicado, el actor mexicano decidió retirarse de la filmación de la película ante las declaraciones de la presunta agresión sexual, con el objetivo de no afecta a la producción completa.

"Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película ´Fiesta en la Madriguera´".

Fiesta en la Madriguera está bajo la dirección de Manolo Caro, uno de los directores con las películas más taquilleras en cines. En fechas recientes, Tenoch habría presumido su participación desde sus redes sociales.

"Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto", destacó el actor en su reciente escrito y agregó:

"Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación. ¡Gracias por su apoyo y amor!".

Según lo dicho en el noticiero, Tenoch le dio a conocer que solo tenía dos opciones, alargar el inicio de las filmaciones dos semanas más, representando un costo millonario a la producción o abandonar la pelicular y dedicarse a resolver esta situación legalmente.

