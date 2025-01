¿Te lo perderás?; Daniel Boaventura anuncia concierto en Xalapa, checa fechas y precio de boletos

Este 7 de junio, en El Nido del Halcón, el cantante y actor brasileño, Daniel Boaventura brindará un concierto como parte de su gira 2025 por México.

Los boletos para asistir a este concierto ya se encuentran a la venta y los costos van desde 2 mil 700 pesos hasta los 650 pesos.

Con respecto a trayectoria de este cantante, se dice que no hay pareja de enamorados que no se deje llevar por la voz y sus interpretaciones. Entre su repertorio destacan clásicos de los géneros del jazz y balada, así como -sin poder faltar- el bossa-nova: Baby Now That I Found You, This Masquerade, New York, New York, Can´t Take My Eyes Of You, Dancin´ Queen, entre otros.

Algunos seguidores llaman a Daniel Boaventura "el nuevo Frank Sinatra", por su estilo interpretativo y por su gusto de retomar éxitos de aquellos años del cantante estadounidense para hacerlos suyos con arreglos contemporáneos.

Desde el ya citado Sinatra, pasando por Elvis Presley, Frank Sinatra, Elton John, Donna Summer, hasta Maroon 5 y su coterráneo Roberto Carlos, son algunos de las figuras que Boaventura rinde homenaje con su voz en cada concierto.

Cabe destacar que este cantante ha participado en grandes puestas de musicales así como compartido escenario con figuras como Filippa Giordano.

Para poder disfrutar del concierto de Daniel Boaventura en Xalapa, los boletos se pueden adquirir en: https://arema.mx/evento/13560