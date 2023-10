Tania Ruiz: ¿Quién es el nuevo novio de la ex de Enrique Peña Nieto?

Hay que admitirlo, desde que dejó la Presidencia a finales del 2018, todos hemos estado muy interesados en lo que ocurre en la vida de Enrique Peña Nieto, y más desde que se supo que el expresidente se separó de la modelo e influencer Tania Ruiz.

Muchos nos hemos preguntado también qué viene para la joven, que compartió la vida del priista cuando éste se divorció de Angélica Rivera; pues bien, ella misma ha anunciado que oficialmente ha cerrado este capítulo en su vida.

Tania Ruiz estrena novio; ¿quién es?

En sus redes sociales, Tania Ruiz compartió una publicación con motivo de su cumpleaños 36, ocurrido el día 23 de octubre, en la cual dice:

"Gracias Dios por bendecirme tanto. A veces necesito que el tiempo pase más despacio, porque la felicidad que hoy tengo hace que pase demasiado rápido.

"Hoy me agradezco a mí por hacerme una persona tan valiente y no lo hago por echarme porras, sino porque me ha costado vencer muchas cosas en Mi Vida . Bendita experiencia!!!! Todo sanas cuando aceptas. Si sin culpa y no sin miedo".

Aunque lo que más llamó la atención fue que la joven no estaba sola en la foto que publicó en su cuenta de Instagram: "Pero en mi cumpleaños 36 hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es a MI NOVIO!!".

Se trata del ingeniero español Manuel Serrano Ortega, quien es presidente de Coolhunting Group, que según su cuenta en LinkedIn se dedica a ´detección y análisis de tendencias´ con una finalidad empresarial.

Además, Serrano Ortega afirma participar en el impulso de diversas iniciativas empresariales, otorgando capital, conocimiento y contactos, algo similar a lo que hacen los protagonistas del programa Shark Tank.

Manuel Serrano Ortega se considera a sí mismo como un emprendedor ´desde que era un niño´; además, a lo largo de su carrera, ha colaborado en sectores como el restaurantero, agroalimentario, salud, educación y medio ambiente.

Quien no ha dado señales de una nueva relación desde su separación es el expresidente Peña Nieto; sus redes sociales no han mostrado cambios desde hace varios meses, por lo que poco o nada se sabe de la vida del político en estos momentos.