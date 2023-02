Tachan de 'corrientes' a hijas de "El Buki" por cómo fueron vestidas a boda de Marc Anthony

El pasado fin de semana, Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron su boda, evento al que fueron invitados un buen número de famoso, entre ellos el cantante mexicano Marco Antonio Solís, el cual asistió a la fiesta junto con su esposa Crtisty.

En dicho evento también asistieron, Alison y Marla, hijas del cantante, quienes lucieron unos atuendos que al parecer no fueron del agrado de los usuarios en redes sociales ya que han sido criticadas por los internautas asegurando que el dinero no compra la elegancia ni la clase.

A través de las redes sociales, las hijas de 'El Buki' compartieron varias fotografías en la boda del famoso interprete puertorriqueño y la modelo paraguaya, la cual se celebró en Miami, Florida.

"¿Así o más producidas las Bukis? El dinero no compra ni la clase, ni el buen gusto"; "Yo me pregunto qué pensaría Victoria Beckham al verlas"; "Tanto dinero en una sola foto y tanta falta de elegancia. No cabe duda que el dinero no compra la clase"; "Nakis"; "Qué corrientes".

Fueron algunos de los comentarios negativos de los que fueron blanco las jóvenes.

No todo fue negativo

Sin embargo, no todo fueron críticas, hubo otros comentarios en los que apoyaron a las jóvenes asegurando y que eran unas mujeres hermosas.

"Así de infeliz serán sus vidas. Esas niñas son hermosas y amables"; "Todas muy bellas, dejen de criticar tanto, recuerden que juntas somos la fuerza"; "Cuanto odio de una mujer hacia otra", comentaron los internautas.