Spotify Wrapped 2023: los artistas más escuchados del año

El Spotify Wrapped 2023 ha llegado; la plataforma de música ha compartido la lista de lo más escuchado a lo largo del año, incluyendo a artistas, canciones y podcasts más reproducidas a lo largo de estos meses.

Y seguramente te sorprenderá leer que no es Bad Bunny quien se lleva las palmas en este conteo.

Lo más escuchado del 2023 en Spotify

Según lo compartido por Spotify, el conejito malo tardó tres años en ser desbancado como el artista más escuchado; ese puesto lo ocupa ahora Taylor Swift, impulsada por The Eras Tour; San Benito tendrá que conformarse con el segundo lugar en este 2023. La lista la completan:

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

KAROL G

Lana Del Rey

Spotify también compartió cuáles fueron las canciones más escuchadas del 2023, donde la que arrasó fue Flowers de Miley Cyrus con más de 1.6 millones de reproducciones.

Kill Bill de SZA quedó en el segundo puesto, mientras que As it Was de Harry Styles se llevó el tercero tras más de un año de haber sido lanzada. La lista la completan:

Seven (Feat. Latto) / Jung Kook

Ella baila sola / Elabón Armado, Peso Pluma

Cruel Summer / Taylor Swift

Creepin / Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

Calm Down / Rema, Selena Gomez

Shakira: Bzrp Music Session Vol. 53 / Bizarrap, Shakira

Anti-Heroe / Taylor Swift

Respecto a los álbumes más escuchados, Un verano sin ti de Bad Bunny se quedó con el primer lugar; seguido de Midnights de Taylor Swift y SOS de SZA. La lista la completan:

Starboy / The Weeknd

Mañana será bonito / Karol G

One Thing at a Time / Morgan Wallen

Lover / Taylor Swift

Heroes & Villains / Metro Boomin

Génesis / Peso Pluma

Harry´s House / Harry Styles

En el caso de los podcast, los tres mas escuchados fueron The Joe Rogan Experience, Call Her Daddy y Hubermaan Lab; destacaron algunos realizados en español como Relatos de la noche y La Cotorrisa, los cuales tiene cientos de seguidores en nuestro país.