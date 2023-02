Rihanna sorprende con Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVII

Un viaje de 13 minutos a través de su discografía fue lo que Rihanna ofreció en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LVII, donde ataviada en un traje rojo compartió lo mejor de su repertorio para el partido de Kansas City contra Filadelfia.

Acompañada por cientos de bailarines vestidos de blanco, la cantante inició el show en las alturas, ya que diversas plataformas flotantes formaron parte del escenario, que contó con una pasarela color rojo en el campo de juego.

La barbadense comenzó sus interpretaciones con 'Bitch better have my money', seguida de su éxito 'Where have you been', 'Only girl in the world' y 'We found love'.

Posteriormente, ya en tierra, Rihanna interpretó 'Rudeboy', 'Work' -con el que meneó sus caderas y puso a corear al público-, así como 'Wild thoughts' y 'Pour it up'.

A la par de bailarines en plataformas y escenario, Rihanna se acompañó de más desde el campo, donde dieron coreografía para los temas 'All of the lights', 'Run this town' y su trascendental 'Umbrella'.

Rihanna volvió al punto más alto que llegó su plataforma para interpretar 'Diamonds', con la cual una cámara de dron siguió a la cantante, que cerró su show con una toma aérea y un dramático zoom out.

Reacciones

La cantante aseguró en entrevista previa con Apple Music que tendría un show con el que haría homenaje a la música caribeña, lo cual se pudo ver con sus coreografías.

Asimismo, el show resaltó el valor de la intérprete para realizar esas elevaciones, aunque se pudo observar la gran seguridad con la que contó para evitar accidentes.

Sin embargo, su cuerpo volvió a ser el centro de atención, ya que entre su atuendo destacó su abdomen, el cual, de acuerdo con internautas, parece de embarazo.