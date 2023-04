Siwon de Super Junior estará en México en noviembre (+ Video)

El integrante del grupo de K-Pop, Super Junior, Siwon Choi, fue designado como Embajador de Relaciones Públicas en la ceremoniad e apertura de la 14 Bienal de Gwangju, celebrada en la mencionada ciudad de Corea del Sur.

El cantante, quien se suma a la producción del festival de arte más grande de Asia, convivió con artistas e invitados especiales en la ceremonia, donde fue captado no solo recibiendo su distinción, sino también conversando con los asistentes.

Una de estas conversaciones captó el momento en el que el propio Siwon, en inglés, revela que será en noviembre cuando probablemente se encuentre en México.

EL CANTANTE recibió la distinción en la 14 Bienal de Gwangju.

"Noviembre... estaré en Ciudad de México, así que probablemente...", comenta el cantante y modelo mientras conversa.

Dicha afirmación llamó la atención de las ELF internautas, quienes no dejaron de compartir el momento grabado en video y que levantó las sospechas de si los intérpretes de 'Sorry sorry' vuelvan a México tras sus exitosas presentaciones en febrero.

Retorno

Recordemos que Super Junior volvió a México con el Super Show 9, el cual generó polémica desde su anuncio.

El concierto había sido confirmado para realizarse en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México; sin embargo, a petición de su fandom, Everlasting Friends, y con apoyo del empresario Ricardo Salinas, el show fue trasladado a la Arena CDMX y con una fecha extra.

Los shows, que fueron un éxito, tambien se convirtieron en la oportunidad para asegurar que el grupo volvería pronto, lo cual abre la posibilidad tras el comentario de Siwon Choi.