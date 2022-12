Horóscopo de hoy: 19 de diciembre de 2022

Aprovecha la energía de la Luna en Escorpio y dedica la semana a contemplar las cosas más profundas de la vida. Evita conflictos innecesarios, elige tus batallas y apuesta por aquellas que representen una mejora en tu vida, sintoniza con tu intuición.

Aries

Aunque eres accesible y estás lista para comunicarte, en este final de año te sientes menos inclinada a conversar sobre asuntos frívolos o triviales. Estás dedicándole mucha energía mental a tu posición a nivel profesional, date un momento para revisar tus horóscopos de diciembre y reflexionar.

Tauro

Esta puede ser una época del año en la que te muestres decidida y poderosa, Si usas este tránsito de manera constructiva, puedes lograr una impresión importante en los demás e incluso, profundizar en tus asuntos íntimos o secretos.

Géminis

No es el momento de impulsar tu agenda o planes personales; más bien, es un día en el que puedes lograr mucho más, si reconoces tu necesidad de formar alianzas, retribuir a alguien especial y comprometerte para encontrar algún equilibrio en tu vida.

Cáncer

El Sol sigue navegando por tu zona de rutinas y estilo de vida, así que diciembre será un período ocupado que te encuentra atendiendo muchos detalles diferentes de tu existencia diaria: tu trabajo, proyectos, la organización de tu hogar y oficina, tus rutinas diarias y asuntos de salud.

Leo

Su atención está en tus hijos, relaciones románticas y proyectos creativos el día de hoy, por lo que puedes sentirte especialmente orgullosa de estas personas y cosas. También puedes estar demasiado sensible si sientes que no has recibido suficiente aprecio.

Virgo

Tus pensamientos están mucho más creativos que de costumbre. Tiendes a entretener a los demás con tu conversación y con tus historias, y tu sentido del humor está en uno de sus mejores momentos. Aprovecha la semana para comunicarte con tu ´audiencia´.

Libra

Hoy puedes disfrutar mucho las conversaciones acerca de tus primeros años de vida, el pasado o tus asuntos familiares. De hecho, es un buen momento para abrir conversaciones con tus seres queridos, y abordar los temas personales con una perspectiva más racional.

Escorpio

Esta semana puede traer buenas noticias o algún beneficio a través de tus hermanos, tus comunicaciones o a través de un viaje corto. En este final de año, te sentirás mucho más atraída por el ingenio, la alegría y las conversaciones largas, y claro, por un buen chisme.

Sagitario

Tu capacidad para relacionarte bien con los demás, podría mejorar tus finanzas personales esta semana. Es posible que encuentres la forma de lograr una posición en la que se mezclen a tu favor tus asuntos financieros, con tus asuntos sociales o públicos.

Capricornio

El Sol sigue transitando por el signo a tus espaldas, así que hoy es un buen día para escuchar a tu intuición, tomar un descanso del ritmo frenético de tu vida y reflexionar sobre lo que has aprendido en el último año. Busca un tiempo fuera, tomate un tiempo para ti misma.

Acuario

Tu atracción por los secretos y los misterios domina el escenario de esta semana. Es un momento que anuncia finales, despedidas, cambios importantes en tus relaciones personales y cierta melancolía. Un momento en soledad puede ser muy constructivo para ti.

Piscis

Tu capacidad para comprender temas inusuales y comprender intuitivamente lo que otros intentan decir, te puede regalar una ventaja crucial esta semana. Aprovecha la energía disponible para pensar y reflexionar acerca de tus metas a largo plazo y tu propia felicidad.