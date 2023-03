Shawn Mendes agradece a México durante visita; 'amo a este país'

Shawn Mendes visitó México como parte de su gira con la marca estadunidense Tommy Hilfiger, de la cual es imagen de campaña.

Sin embargo, tras visitar la Ciudad de México, el conjunto arqueológico de Teotihuacán y Xochimilco, el intérprete de 'Treat you better' envió un mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales.

"México, ¡gracias por todo! Amo el país y su cultura. ¡Estar aquí me llena de luz y energía! La comida, la gente, la música, la tierra, me encanta", escribió.

Asimismo, el cantautor agradeció a la compañía de turismo rural Arca Tierra, productora de alimentos agroecológicos, que recibió a Shawn en sus instalaciones.

"Gracias por invitarnos y mostrarnos las hermosas formas de cultivos que practican. Me siento muy inspirado con la visita", afirmó.

Asimismo, agradeció a la marca Tommy Hilfiger, de la cual es imagen de campaña, por llevarlo a tierras aztecas: "Ha sido muy divertido", subrayó.

Recorrido

El cantante de ´Treat you better´ tenía contemplada una gira por Europa desde mayo hasta agosto; sin embargo, anunció a mediados de 2022 la cancelación de los shows de ´Wonder: The world tour´ para atender su salud mental.

"Tras hablarlo con mi equipo y trabajar con un increíble grupo de profesionales de la salud, me he dado cuenta de que necesito tomarme el tiempo que nunca me he tomado personalmente para ubicarme y volver más fuerte", reveló en sus redes sociales.