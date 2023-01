Shakira dedica a las mujeres éxito de Music Sessions con Bizarrap

El éxito descomunal de la nueva canción de Bizarrap, Music Sessions #53, esta vez con voz y letra de Shakira, se acaba de convertir en un Top Global, rompiendo récords en YouTube y Spotify. Además, Shakira publicó un elocuente mensaje en sus redes sociales.

Dijo lo siguiente: "Gracias al increíble @bizarrap, @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada".

Shakira hace referencia a un popular refrán inglés, "When life gives you lemons, make lemonade", que se refiere a darle una mirada optimista a la adversidad, tal como hizo ella con su catarsis sobre el final de su matrimonio con Gerard Piqué.

Canción en español con el mejor debut en la historia de Youtube

Canción en español con el mejor debut de la historia de Spotify

En apenas doce horas, desde su publicación en YouTube, el miércoles a las 9 de la noche, hora de la Argentina, el video superó las 27 millones de reproducciones y dejó a medio mundo con la boca abierta escuchando la letra en la que Shakira no ahorra sutilezas hacia el padre de sus hijos y su nueva novia.

De paso, la colombiana también empezó a facturar de a miles de dólares, tal como anuncia en un tramo de la canción: "Las mujeres ya no lloran/ Las mujeres facturan". Si hay escándalo, al menos que sea redituable, y mucho.

Según datos de las plataformas, los ingresos mensuales en creadores como Bizarrap pueden generar entre 250.000 dólares mensuales y alrededor de 3 millones de dólares anuales, por publicidad en YouTube, a lo que suma lo que puede monetizarse desde otras plataformas.

De acuerdo con estos datos, los números generados por el nuevo tema de Shakira y Bizarrap, el miércoles 11 de enero, cuando se publicó el video, podría estar entre 1.400 dólares y 22.900 dólares, sólo por publicidad en los canales de YouTube de los artistas.

Un día después, con las cifras actualizándose minuto a minuto, los ingresos estarían entre 1.500 dólares y 24.300 dólares.