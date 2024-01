Sergio Mayer enfrenta a Wendy Guevara: "Merezco derecho de réplica" ¡Y lo atacan en redes!

En una entrevista con Adela Micha, la integrante de "Las perdidas", Wendy Guevara, confesó lo que ocurrió con su vida laboral después de haber participado en el Reallity "La Casa de los Famosos", pues fue allí adentro cuando se empezó a comentar que al salir del programa, firmaría un contrato de exclusividad con Televisa.

La ganadora del Team Infierno, comentó para el programa La saga, de Adela Micha, que el actor y politico, Sergio Mayer, buscó "tenderle una trampa", pues su intención era llevar su carrera y además, hacer a un lado a su manager Joel Echeverría, con quien ya lleva tiempo trabajando.

"Cuando llegamos a un programa al día siguiente de la final de La Casa, él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que él me ayudara, que me guiara a ciertas cosas como las campañas de marcas y todas esas cosas".

"Yo nunca lo había visto así. A mí se me desabrochó un botón, se me rompió. Entonces yo llego, entro a su oficina y me dice: ´No manches, ve como vienes. Fíjate para la otra vez como vienes´, o sea, yo lo vi como otra persona y le dije: ´Qué pedo, se me acaba de desabrochar´".

"Él estaba hablando en su teléfono y me dijo: ´De una vez te digo dile a tu mánager que no tiene nada que ver él, ya todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es todo lo que te voy a decir".

Señaló.

"La gota que derramó el vaso" como contó Wnedy en la entrevista, fue cuando Sergio quiso hacerla firmar unos contratos.

Sin embargo, ella decidió asesorarse con un abogado para que le dijera si le convenía o no plasmar su firma en dichos papeles, quien le comentó que mejor no lo hiciera. Además, recordó que en una ocasión Poncho de Nigris, le recomendó no firmarle nada al ex Garibaldi.

Ante la insistencia de Mayer, Guevara decidió hablar con un ejecutivo de Televisa para pedirle que le dijeran al actor que no interviniera en sus negociaciones con la empresa, a lo que accedieron.

"Le dije a uno de los ejecutivos: ´A ver, es que nos hacemos muchas bolas, yo tengo a mi mánager, con él trabajo más cómoda, más tranquila´ y bueno, me quitaron a Sergio. Pero desde ese día ya no hemos hablado en el grupo", compartió.

Ante estas declaraciones el ex Garibaldi ya habló al respecto y busca encarar a su ex compañera de reality.

Sergio Mayer pide a Wendy "aclarar las cosas"

Fue durante una transmisión en vivo que usuarios cuestionaron a Mayer acerca de las declaraciones de la influencer, por lo que este, pidió su derecho de replica tras la polémica declaración.

Ante ello, señaló que no ha podido comunicarse con Guevara, sin embargo, la enfrentó a una transmisión en YouTube cara a cara. Este sería el primer video de Mayer en la plataforma por lo que le pidió sarcásticamente 'que sea la madrina de su cuenta'.

"Vamos a hacer una cosa, si algo le aprendí a Wendy cuando estábamos dentro de la casa, ella me recomendó abrir mi canal de Youtube... ¿qué les parece?, yo creo que sería más interesante que yo respondiera esto teniendo a Wendy conectada..."

Dijo Sergio Mayer.





Tras lanzar su petición, Mayer reveló que dicho enfrentamiento, podría darse el próximo miércoles o jueves, y es que de acuerdo con el político desea encarar a "la perdida".

"Te invito mi querida Wendy para que conectados, cara a cara y que platiquemos de todas las dudas que tengas y todos los comentarios que has hecho últimamente, creo que sería bien interesante, merezco el derecho de réplica, no vale la pena que yo hable, diga o responda sin tu presencia".

Señaló.

Tras estas declaraciones, el también político se puso en 'el ojo del huracán', recibiendo múltiples de ataques en redes sociales, pues aseguran que de nueva cuenta busca sacar provecho de la situación y monetizar con la presencia de Wendy.

Hasta el momento, "la perdida", no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones, pues de acuerdo con el propio Sergio, la influencer se encuentra en cuba grabando unos nuevos proyectos.

¿En qué acabará este enfrentamiento?