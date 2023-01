Seguimos siendo reyes del Carnaval de Veracruz 2022, afirma Paponas

Seguimos siendo los reyes del Carnaval de Veracruz 2022, aseguró Brian Villegas "Paponas" sobre la polémica desatada por el supuesto retiro de la corona a su ex pareja Yeri MUA que algunas versiones lo incluían a él también.

Mediante un live en su cuenta de Facebook, el rey del Carnaval de Veracruz 2022 "Paponas I" informó que tras enterarse del supuesto retiro de su corona, lo cual se aseguraba en redes, se comunicó con el presidente del Comité Organizador del Carnaval Antonio Pérez Fraga.

Aseguró que Pérez Fraga le aclaró que en ningún momento les quitó la corona ni a él ni a su expareja y que sus palabras se malinterpretaron, pues sólo mencionó qué hay un video donde Yeri MUA dice que ya no va a participar.

"El señor me aclaró que no fue así, que tanto mi expareja como yo seguimos siendo los reyes del Carnaval de Veracruz 2022 y lo que si me aseguró es que cambiaron algunas reglas del carnaval".

Dijo que va a seguir apoyando las fiestas carnestolendas porque es su ciudad y le gusta y en caso de ser requerido para ir a coronar o alguna presentación como aún rey del carnaval lo va a hacer.

"Yo sigo siendo el rey todavía hasta que me quiten la corona y entregue la corona a la siguiente persona (...), también mi expareja sigue siendo la reina del Carnaval, seguimos siendo los reyes del Carnaval de Veracruz 2022", reiteró.

Brian Villegas aprovechó para anunciar que su amigo "El mochila" se va a lanzar como candidato a rey de la Alegría en el Carnaval de Veracruz 2023.

Dijo que estarán atentos a la convocatoria para que "El mochila" pueda contender por la corona real, ya que mencionó al parecer hubo cambios en los requisitos.

"Si él cumple con los requisitos yo lo voy a apoyar, si no los cumple ni modo será para otra ocasión y no pasa absolutamente nada (...) Si gana estaría cabrón porque imagínense, yo coronar a mi mejor amigo estaría brutal".

Cabalgata de Tlacotalpan

El influencer Brian Villegas, quien dijo creció en Tlacotalpan y aunque no vivió muchos años ahí, lo lleva en su corazón, dijo que quiere "revivir" las fiestas de La Candelaria.

Mencionó que fue invitado a participar en la Cabalgata, actividad que forma parte de las Fiestas de la Candelaria, la cual está en pláticas para liderarla.

"Me invitaron a ser parte de la Cabalgata estoy en tratos todavía para yo poder ir liderando la cabalgata".

Comentó que tiene un amigo empresario quien le va a prestar un caballo.