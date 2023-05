Conoce la obra del chileno Sebastián Aceval, tatuador de anime

El mundo del tatuaje es cada vez más diverso y uno de los artistas de la aguja que ha recorrido el mundo gracias a sus creaciones es el chileno Sebastián Aceval, tatuador de anime que visitó México en el marco del Goku Day, Día de Gokú, personaje principal de 'Dragon Ball', que se celebra mundialmente el 9 de mayo.

En entrevista con Galería vía Zoom, Aceval conversó sobre su labor artística, así como su especialización en el anime, género de animación de origen japonés que ha traspasado fronteras y conquistado a todo público a través de sus historias y personajes.

"Siempre he sido fanático de Dragon Ball, mezclarlo con el tatuaje se hizo una simbiosis muy bonita" -comentó a Imagen de Veracruz- "Con eso partió toda mi carrera y me empecé a dedicar hoy en día al anime y al 90% de tatuaje de Dragon Ball."

Raíz

Fue en su infancia cuando Sebastián conoció el mundo del tatuaje, esto gracias a la tienda de música rock de su padre y que contaba con una galería donde se encontraba un estudio de tatuaje.

"Cuando me preguntaron en mi anuario de enseñanza básica que quería ser de grande, yo puse que quería ser tatuador. Tenía la visión de esto y se fueron dando las cosas", comentó Aceval.

Señaló que su pasión por el dibujo fue el respaldo para comenzar a tatuar, lo cual comenzó a realizar en su adolescencia y que, en ese momento, no funcionó: "Me pongo a estudiar una carrera, pero desisto en terminarla, decido volver a intentar tatuar y ahí se fueron dando las cosas", relató.

"Empecé a agarrar clientela, ahí me piden algo de Dragon Ball y me doy cuenta que estoy mezclando dos de mis pasiones", aseguró.

Al cuestionarle sobre el proceso de creación de un tatuaje de anime, Sebastián detalló que analiza rasgos del dibujo/personaje, ya que el estilo mangaca es muy específico.

"Obviamente son un ensayo y error" -comentó- "Luego de eso lo vas adquiriendo, lo transformas y generas tu propia escena. Poner basarte en la idea de un cliente y trasformar una imagen, darle movimiento, es todo un proceso, es ensayo y error, y práctica y práctica."

Tras su estancia en México, donde visitó la capital y Tijuana, y aseguró fue tratado "muy bien", Sebastián Aceval alista su participación en el Animé Tattoo Expo 2023 de Barcelona, una convención grande en palabras del tatuador, que realizará su primera edición.

"Tengo muchas ansias porque se van a juntar muchos artistas a nivel europeo, algunos de América y está genial poder entrar a una competencia, porque al final una convención es una competencia donde tienes a jurados que evalúan tu trabajo, suben todos los trabajos que se hicieron en el día al escenario y puedes compartir con gente que hace lo mismo que tú", detalló.

Asimismo, destacó que continuará con su labor en Multiverso Estudio, su propio estudio de tatuajes en su país natal, así como Espacio Multiverso, una escuela para tatuadores donde instruye y ofrece mancuernas profesionales.

"Les damos la opción de entrar a nuestro estudio como aprendices, donde los vamos a ir guiando, ayudando a dibujar, educándolos a nivel de esta profesión para que puedan desarrollarse de una mejor manera", explicó.

Proyectos

Por otra parte, aseguró que está por compartir proyectos futuros, de los cuales aseguró serán "cosas nuevas y entretenidas", además de incursionar en la ilustración y la creación de figuras en resina de Dragon Ball, las cuales espera lanzar a finales de 2023 o principios de 2024.

Al pedirle un mensaje para quienes buscan dedicarse a tatuar, Aceval invitó a "no dejar de intentarlo": "Cuando empecé me frustré, hubo gente que se ya se dedicaba a esto que me dijo: ´No sirves para esto, dedícate a otra cosa´", comentó.

"Creo que el mensaje que les daría es crean en sus sueños, síganlos y den lo mejor de ustedes. Si tienen disciplina y dan lo mejor, las cosas llegan solas", finalizó.