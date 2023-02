¿Se viene algo turbio? Yeri MUA envía propuesta a Babo

Por medio de un video en vivo en su página oficial de Facebook, la influencer veracruzana Yeri MUA invitó a Babo, vocalista del Cartel de Santa a realizar una colaboración, lo que generó que muchas de sus seguidoras comenzarán a preguntarle de qué trataría.

Ante la insistencia de sus seguidoras, la Bratz Jarocha señaló que la propuesta que le haría al rapero sería colaborar en una de sus canciones o realizar una nueva canción donde estén los dos.

Esto después que en meses pasados se filtrara el vídeo explícito de Babo, que generó mucha polémica debido a que se lo podía ver teniendo intimidad con otras mujeres en su video, por lo que Yeri MUA respondió con fuertes críticas para el vocalista.

La influencer señaló que "O sea, de canción porque tu pi... me da miedo, la verdad. Personalmente, a mí me aterra. Una colaboración de canción sí, pero una de esas no; a mí no me entra eso. Gracias".

Por ello, muchas de sus seguidoras tras conocer la forma en que le solicitó la colaboración tacharon a Yeri MUA de miedosa, sin embargo, indicó que ella prefiere tener solo una colaboración musical y no estar en un contenido con Babo.

/lmr