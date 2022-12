Sasha reclama a Yordi: sólo piensas en rating

En redes sociales, Sasha Sokol se refirió a la polémica entrevista de Yordi Rosado que condujo a una demanda hacia el productor Luis de Llano por daño moral.

"Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa... No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste", etiquetó Sasha Sokol a Yordi Rosado.

Sasha arremetió contra Yordi Rosado por justificar el comportamiento de Luis de Llano al tener una relación con una menor de edad y no pensar en la víctima.

La cantante hizo un hilo de Twitter, en el que publicó un extracto de la entrevista de Yordi Rosado le pregunta a Luis de Llano si se había enamorado de la integrante de Timbiriche, cuando ella era menor de edad.

"Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas", publicó.