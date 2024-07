¡Salió el peine! Irina Baeva fue infiel, confirma Gabriel Soto a periodista

La ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva sigue generando controversia, y ahora el propio actor ha ´confirmado´ que el motivo de su separación fue una infidelidad por parte de la actriz rusa. Una versión periodística sugiere que Baeva actualmente mantiene una relación con un inversionista de la obra de teatro "Aventurera".

Hace unos días, Soto emitió un comunicado donde anunciaba el fin de su relación con Baeva "después de varios años de amor, apoyo y compromiso", destacando que "esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez".

Irina Baeva reaccionó a esta declaración revelando que "el comunicado fue publicado sin mi consentimiento". Según ella, su relación con Gabriel Soto aún seguía vigente, pues "días previos a esto estábamos juntos".

Además, aseguró que nunca le fue infiel al actor mexicano, afirmando:

"Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás"