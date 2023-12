¡Sale el Sol en Veracruz! Luis Miguel hace vibrar el estadio Beto Ávila (+Video)

En un estadio Beto Ávila repleto de gente, Luis Miguel hizo vibrar a miles de fans en un espectacular y esperado concierto, donde deleitó a los asistentes con sus más grandes éxitos.

La euforia, la nostalgia y la emoción se sintieron a flor de piel en el recinto, que desde tempranas horas ya aguardaba la llegada de ´El Sol´ con su gira ´Tour 2023´, la cual agotó sus boletos apenas unas horas después de haber iniciado la venta.

Una noche mágica

El concierto, que estaba programado para las 9 de la noche, inició unos minutos tarde, fue poco después de las 9:30 cuando los primeros acordes de ´No culpes a la noche´ sonaron en el escenario, para dar paso a Luis Miguel, en medio de una ola de gritos y aplausos.

Rápidamente el público se unió a la voz del cantante, que no decepcionó a sus fans e interpretó varios de los temas más aclamados, como ´Será que no me amas´, ´Suave´, ´Hasta que me olvides´, ´Amor, amor, amor´, ´Culpable o no´, entre otros.

El concierto fue un viaje en el tiempo para todos los asistentes, en su mayoría mujeres, quienes revivieron junto a ´Luismi´ su época de juventud.

Este 2023, ´El Sol´ hará 68 presentaciones en México y otros países. La gira se extenderá hasta el próximo año, cuando prevé realizar 75 conciertos más, cuyas entradas ya se encuentran agotadas.