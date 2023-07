¿Quién qué? Ryan Gosling niega conocer a Martha Higareda

Fue en la alfombra rosa de la premier de Barbie en la Ciudad de México, donde Ryan accedió a contestar algunas preguntas de la prensa, entre ellas la de si conocía a la protagonista de la película "No manches Frida", su reacción dio de que hablar.

¿Ryan Gosling conoce a Martha Higareda?

¿Conoces a Martha Higareda?, lanzó en inglés un reportero de "Venga la alegría" para causar desconcierto en el actor canadiense, quien lanzó un "¿disculpa?".

Ante la insistencia del reportero sobre si conocía o no a Martha Higareda, Ryan Gosling, visiblemente sorprendido, preguntó quién era y volvió a ofrecer disculpas al afirmar que no, no la conoce.









Yordi, fíjate que...

La actriz Martha Higareda, platicó con los protagonistas de Barbie, antes de que ambos se presentaran ante el público, según ella misma posteó en sus redes sociales.

"¡No me lo van a creer... pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré..."

Escribió en Twitter entre sospechas de usuarios quienes últimamente la han asociado con una que otra mentira.





No me lo van a creer... pero si! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré...



Va a estar muy padre la película, este 20 de Julio ! #warnerbrosmx @barbiethemovie #barbiethemovie... pic.twitter.com/hWHdFxT9PW — Martha Higareda (@marthahigareda) July 6, 2023





La protagonista de películas como "Cásese quien pueda" y "Te presento a Laura" se volvió viral en redes sociales por sus "historias increíbles" en podcasts como el de Yordi Rosado, incluso sus fans comenzaron a tacharla de mitómana.

En una de estas charlas, Martha aseguró que durante una de sus estadías en Los Ángeles se encontraba en un restaurante cuando trastabilló y estuvo a punto de caer.

Cuando se levantó de la mesa, se le atoró el suéter, situación que la hizo resbalar y casi caer, de no ser por los brazos de un hombre que la salvó de manera milagrosa: Ryan Gosling.

Las supuestas mentiras que ha dicho la actriz

Martha Higareda se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a sus polémicas declaraciones que han desatado todo tipo de reacciones, pero también fuertes críticas hacia su persona.





Cuando pasó tremendo oso frente a Keanu Reeves

Supuestamente, Martha Higareda pasó tremendo oso frente al actor de Hollywood Keanu Reeves, esto debido a que se le salió un moco frente a él, lo que la dejó en vergüenza total.





La vez que rechazó grabar una película con Robert Pattinson

De acuerdo con una declaración de Martha, una vez rechazó hacer una película junto a Robert Pattinson todo por hacer ´No manches Frida´, un icónico título del cine mexicano.





Sueña en inglés cuando está en Estados Unidos

La artista contó durante una entrevista que es muy curioso que cuando está en Estados Unidos suele pensar y soñar en inglés, lo que le ha valido bastantes críticas, pues su primer idioma es el español.





Una vez le rechazó una salida a Jared Leto

Debido a que es una mujer de palabra y de responsabilidad afectiva, Higareda le rechazó una invitación a salir a Jared Leto, pues estaba en una relación en ese momento y es una mujer de valores.





Encuentros con aliens

De acuerdo con una declaración reciente, su abuelo vio a un alíen muerto, lo que la hace creer en creaturas que no son de este planeta.





Comenzó a hablar a los cuatro meses de nacida

Un momento insólito de la vida de Martha Higareda es que comenzó a hablar con sólo cuatro meses de edad, lo que ha dejado sorprendidos a todos.





El día que se encontró a Ryan Gosling y cayó en sus brazos

Ryan Gosling también forma parte de la vida de Martha Higareda y es que en una ocasión se lo encontró en Los Ángeles, California, y terminó en sus brazos por un accidente que sufrió mientras iba caminando.





La mamá de Martha Higareda inventó el eslogan de Cinemex

La más reciente declaración viral de Martha es que su mamá inventó el eslogan de Cinemex. Durante una entrevista con Gaby Meza aseguró que fue su madre quien le dijo: "Existe la magia del cine", palabras que ha utilizado la compañía de cine durante años.





Aunque, la entrevista de Martha Higareda con Ryan Gosling puede darle un giro de 180° grados a las declaraciones del actor, ¿Y por que no?, tal vez confirmarían las peculiares historias de Martha Higareda.