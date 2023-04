Rosalía deleita a sus fans con "La Llorona" y otros éxitos

Miles de fanáticos de la cantante española Rosalía llenaron esta noche la plancha del Zócalo capitalino para presenciar el show gratuito ofrecido por el Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) que duró poco más de una hora.

Una veintena de canciones después, la cantante salió del escenario sin despedirse de su público, y las luces de la Plaza de la República fueron encendidas para que los asistentes pudieran salir de la zona.

Alrededor de las 20:30 horas, Rosalía salió al escenario vestida de un traje negro con chaleco y botas rojas. Con su canción "Saoko" dio inicio su concierto ante miles de fanáticos que acamparon desde anoche para poder verla.

"¡Buenas noches, México!", expresó la cantante antes de seguir con "Bizcochito", la segunda canción del setlist que estará interprentando esta noche.

"Estando aquí me termino de enamorar porque esta ciudad de verdad es preciosa", aseguró la cantante al terminar "La Fama". "Muchas gracias, México", agregó.

Después de que un peluche del Dr. Simi, que prometió guardar, cayera al escenario donde cantó "La noche" sin Bad Bunny, pero con ayuda de los mexicanos a quienes llamó "preciosos", la cantante española pasó de interpretar "Despechá" con todas las "motomamis", a llorar de la emoción al entonar "La Llorona".

"Mexico quiero que sepas que estoy muy agradecida del cariño que me has dado desde el inicio de mi carrera. Hay mucha inspiración... Durante muchos años estudié canciones como ´La llorona´, y a ver si cojo el tono...", expresó.

Con su propia versión de "Blight light" de The Weekend, Rosalía rompió el emotivo momento junto a sus fans, quienes le acompañaron en cada una de sus canciones, sobre todo cuando pidió que nadie se quedara quieto durante su concierto.

Así fue como los gritos y la energía se elevaron al sonar "¡Con altura!", una de las canciones que aumentó su popularidad en el país, y cuyo paso de baile fue imitado por los que disfrutan esta noche del Motomami Tour en el Zócalo.

Antes de cantar "Beso" y "Vampiro" sin su prometido, el cantante Rauw Alejandro, Rosalía agradeció a todos los que llegaron una noche antes y a los que seguían llegando para verla en vivo: "Gracias por acampar aquí, a todos los que están aquí y en las calles, esta es pa´ vosotros".

"Me está entrando hambre de tanto bailar, a ver si al rato me echo unos tacos... ¡a huevo!", dijo la cantante a sus seguidores, quienes no se aguantaron las ganas de acercarse un poco más a ella y rompieron los cercos de seguridad.

Sin embargo, no pasó a mayores y Rosalía los sorprendió con el cover de "Héroe" de Enrique Iglesias, mismo que interpretó hace unas semanas en el festival Coachella, y hoy en la Plaza de la República. "Esta plaza ya era hermosa pero con vosotros aquí me he enamorado más", señaló.

A unas horas de que comenzara el concierto, cientos de personas ya habían llegado a la plancha del Zócalo para presenciar el Motomami Tour.

Desde aproximadamente las 7:00 horas de hoy, autoridades capitalinas permitieron el acceso a las personas que llegaron una noche antes para acampar con el fin de estar lo más cerca posible del escenario.

Videos publicados en redes sociales mostraban cómo, conforme iban pasando las horas, más personas comenzaban a llenar la Plaza de la Constitución. Además, quedó registrado el momento en que los primeros fanáticos corrieron hacia el escenario y se quedaron ahí hasta las 20:00 horas, momento en que comenzaría el espectáculo.

Varios de los fanáticos se fueron preparados con sombrillas, banquillos y botellas de agua para soportar los rayos del Sol del día en lo que daba inicio el concierto, cuya expectativa de asistencia es de alrededor de 200 mil personas.