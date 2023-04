Romeo Santos anuncia sold out en la CDMX

Romeo Santos anunció el primer sold out de su gira Fórmula Vol. 3, la cual traerá de vuelta al cantante de bachata en agosto, y cuyo show en Ciudad de México ya cuenta con localidades agotadas.

Así lo dio a conocer la empresa de espectáculos Music Vibe Mx, el cual producirá los conciertos que el intérprete de 'Propuesta indecente' realizará en siete ciudades del país.

"Romeo Santos trae la producción qu eha llevado a todo Sudamérica, Estados Unidos y aquí no va a ser la excepción", aseguró Vanessa Ramírez, de la mencionada productora.

"Va traer una gran escenografia y música en vivo, la bachata la van a poder ver cómo la están tocando en ese momento, a los bailarines y varios props que hacen quese puedan meter en la historia de las canciones", detalló.

Al cuestionarle sobre la expectativa de Romeo Santos ante su regreso a México, Ramírez destacó que "está encantado", ya que su última visita fue aproximadamente cinco años atrás -en Veracruz se presentó en 2014- y con el que compartirá nuevo álbum.

"Justo no lo hace nadamás por tener espacio (en agenda), sino porque también trae consigo un álbum nuevo, viene presentando su nueva propuesta y no deja de lado las canciones de Aventura, porque también da mucho en esa parte de la nostalgia", agregó Ramírez, quien no descarta Santos de "una sorpresa" de talento mexicano en sus shows.

Recorrido

Ciudad de México ya logró sold out del show de Santos, quien se presentará en Tijuana 4 de agosto; en Monterrey el día 6, seguido de Guadalajara y Querétaro los días 11 y 13, así como en Veracruz el viernes 18 en el Estadio Beto Ávila y en Mérida el domingo 20.

Ante estas presentaciones, Music Vibe Mx asegura que el show se encuentra confirmado y con todas las medidas de seguridad disponibles, a fin de proteger tanto a la producción como al talento y al público.

"Hemos mejorado toda la parte de seguridad, protección, la misma logística", aseguró Vanessa Ramírez.

"Esto es un show de primer nivel y vamos a cumplir con estos estándares, pero por seguridad y el artista y ustedes como público, vamos a tomar las mejores medidas para que nadie tenga un mal rato", finalizó.

Los boletos para Romeo Santos en Veracruz ya se encuentran disponibles en FunTicket.