Roger Waters critica a Bono de U2: su opinión es repugnante

El ex vocalista y líder de Pink Floyd Roger Waters arremetió contra el líder de U2 por el homenaje que hizo a las personas que murieron en un festival de Israel.

Durante una presentación en The Sphere, Las Vegas, Bono, líder de U2, rindió homenaje a las personas que perdieron la vida en un festival de música en Israel durante el conflicto entre Hamas y el gobierno israelí.

Sin embargo, su gesto no pasó desapercibido para Roger Waters, ex vocalista de Pink Floyd, quien arremetió duramente contra Bono por considerar su opinión como "repugnante".

En su discurso, Bono pidió un alto a la guerra, además que al momento de interpretar su tema "In The Name Of Love", cambió la letra de la canción.

"A la luz de lo que ha sucedido en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso cómico, pero nuestras letras siempre han sido por la paz y la no violencia, pero nuestros corazones y nuestra ira, ya sabes hacia dónde apunta. Así que canta con nosotros... y con esos hermosos niños en ese festival de música", dijo Bono.

Después el cantante cambió la letra de su canción en donde le hizo un homenaje a los jóvenes que murieron mientras se encontraban en el festival.

"Temprano en la mañana, 7 de octubre, el sol sale en el cielo del desierto... Estrellas de David, te quitaron la vida, pero no pudieron quitarte tu orgullo".

ARREMETE ROGER WATERS





En una entrevista con Al Jazeera sobre la violencia en el Medio Oriente, Roger Waters no escatimó críticas hacia Bono, sugiriendo que cualquiera que lo conozca debería expresar su desacuerdo con su postura. "Cualquiera que conozca a Bono debería ir, cogerlo por los tobillos y sacudirlo... hasta que deje de ser una enorme mierd...", comentó Waters.

Waters calificó la acción como "una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida", acusando a Bono de respaldar la entidad sionista.

Estas declaraciones no son nuevas en Waters, conocido por sus opiniones sobre el gobierno de Israel, lo que previamente le ha generado controversias, incluso siendo acusado de antisemitismo.

En esta ocasión, Waters reiteró su postura crítica, subrayando la intensidad de sus desacuerdos con la posición de Bono en el conflicto del Medio Oriente.