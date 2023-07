Robert de Niro está de luto; su nieto murió a los 19 años

No cabe duda que uno de los actores más representativos de Hollywood desde hace décadas es Robert de Niro.

Desde su aparición en Taxi driver hasta su papel más cómico en La familia de mi novia junto a Ben Stiller, De Niro siempre da de qué hablar en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, hoy su apellido está en los tabloides no por una nueva película o serie de televisión, sino por una tragedia que enluta a toda su familia.

Y es que Drena de Niro, hija del actor, reveló que su hijo, Leandro de Niro Rodríguez, murió a los 19 años.

"Mi hermoso y dulce ángel; te he amado más allá de las palabras desde que te sentí en mi vientre; has sido mi alegría, mi corazón y todo lo puro y real que he tenido en la vida", escribió la actriz y productora en sus redes sociales.

"Desearía estar contigo, no sé cómo viviré sin ti (...) Fuiste tan amado y apreciado; desearía que ese amor por sí solo te hubiera salvado".

Robert de Niro rompe el silencio

Mediante un comunicado, el protagonista de Buenos muchachos agradeció las muestras de apoyo a su familia por la sensible pérdida de su nieto Leandro; "estoy profundamente angustiado", compartió De Niro.

"Agradecemos las condolencias de todos; pedimos de favor nos den privacidad para llorar la pérdida de Leo", señala el mensaje del actor.

Mientras tanto su padre, el artista urbano Carlos Rodríguez también publicó un mensaje de despedida a Leandro, a quien en algunas ocasiones logró captar mientras recorrían museos o hacían algunas actividades.

Apenas en mayo, Robert de Niro anunciaba que acababa de ser padre a sus 79 años.

¿Cómo falleció Leandro de Niro?

Leandro de Niro vivía bastante alejado de los reflectores; pocas veces salía en imágenes con su abuelo y con su madre, a pesar de haber tenido fugaces apariciones en películas como Nace una estrella, al lado de Bradley Cooper y Lady Gaga.

Por ahora, no se ha compartido cuál fue la causa oficial de la muerte de Leandro de Niro.

Sin embargo, medios de la farándula han señalado que fue un amigo cercano quien descubrió al joven sentado en una silla dentro de un departamento en Nueva York ya sin signos vitales.

Redes sociales

La policía estaría investigando una posible sobredosis, ya que no había signos de violencia en el cuerpo de Leandro, pero sí la presencia de restos de drogas, sostienen fuentes de TMZ.