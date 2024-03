Rinden homenaje al compositor Popo Sánchez en Xalapa

Con una mueca y la pregunta de "¿Qué música?" respondió el músico, arreglista y director orquestal Rodolfo Popo Sánchez Vega a la pregunta de su opinión sobre la música que actualmente programa la Radio y promueve la industria.

Lo anterior ocurrió en breve entrevista exclusiva para Imagen del Golfo, luego de que en la Museo de la Música Veracruzana Casa Doña Falla se le brindara un homenaje al músico y se inaugurara exposición fotográfica y de sus objetos personales.

De igual modo, en este mismo acto se develó una placa conmemorativa en el Muro de la Música, un nuevo espacio dentro de este museo dedicado a reconocer a figuras como la del homenajeado citado.

Reggetón y banda no son música

Luego de haberse realizado los actos antes descritos, Rodolfo "Popo" Sánchez Vega dialogó brevemente en entrevista con esta reportera y expresó su gratitud para la gente de Xalapa por el cariño que le manifestaba:

"Me siento sorprendido gratamente, no me esperaba tanto"

-¿Algo que le quiera decir a la gente de Veracruz, de Xalapa que todavía aprecia su música?

Que lo mejor que me pudo haber sucedido en la vida es que a la gente le agrade mi trabajo y le llegue al corazón mi mensaje.

-¿Su opinión sobre la música actual que se programa en la Radio y se produce en la industria?

"Le voy a contestar a usted con otra pregunta: ¿Cuál música?", respondió irónico el entrevistado.

Un importante legado para Veracruz

Durante la inauguración de la exposición fotográfica y de objetos personales de Rodolfo "Popo" Sánchez se recordó las orquestas en las que él participó como Director y son un legado, entre ellas la de Música Popular de la Universidad Veracruzana.

Al respecto, Patricio Mendoza, también músico y ex integrante de la Orquesta de Música Popular de la Universidad Veracruzana expresó que si esta orquesta sigue siendo un referente a nivel nacional fue por las aportaciones de Rodolfo "Popo" Sánchez.

"Se necesitaba una persona como el maestro Rodolfo para que viniera a mostrar sus arreglos con nosotros, todo su talento y la verdad es que nosotros desde ese momento hemos sido muy congratulados por tenerlo entre las filas"

Destacó que si bien, el músico homenajeado ya no forma parte de la orquesta citada "él sabe que nosotros lo apreciamos mucho y le tenemos un afecto enorme por todo lo que nos da, todo lo valioso que es él y la orquesta, yo lo he dicho, es su orquesta", concluyó.