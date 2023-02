Rihanna regresa en grande con el Super Bowl LVII

Rihanna tiene casi 20 años de trayectoria artística y siete de no pisar un escenario y, aún así, siente algo de miedo al subirse a la tarima para el medio tiempo del Super Bowl este domingo.

La nueve veces ganadora del Grammy hará su esperado regreso en un show en el que resaltará su cultura caribeña.

La cantante nacida en Barbados no ha lanzado un álbum en solitario desde enero de 2016 y los fanáticos clamarán por ver a la cantante de 34 años ante una audiencia mundial de millones en el State Farm Stadium, donde las Águilas de Filadelfia se enfrentará a los Jefes de Kansas City.

Representación

La superestrella internacional dijo que se inspiró para asumir el desafío después de dar a luz a su primer hijo en mayo pasado: "Cuando te conviertes en mamá, algo sucede (y) sientes que puedes conquistar el mundo, puedes hacer cualquier cosa", dijo a los periodistas en Phoenix, Arizona.

"El Super Bowl es uno de los mayores escenarios del mundo. A pesar del miedo que me da no haberme subido a un escenario en siete años, hay algo estimulante en el reto que supone", declaró.

"Es importante para mí hacer esto, este año. Es importante por la representación. Es importante que mi hijo vea esto", subrayó.

En 2019, Rihanna afirmó haber rechazado participar en este mismo espectáculo en solidaridad con Colin Kaepernick, el exquarterback de los 49 de San Francisco, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial arrodillándose durante el himno estadunidense previo a los partidos.

Rihanna dijo en una entrevista con Vogue en 2019 que ella "no podía ser una vendida, no podía ser una facilitadora" y dijo que había asuntos dentro de la NFL "con los que no estoy de acuerdo en absoluto".

LA CANTANTE habló con Apple Music sobre el espectáculo.

Producción

La cantante no celebró la habitual rueda de prensa previa al Super Bowl, pero fue entrevistada por una presentadora de Apple Music, patrocinador del espectáculo, en la que avanzó que su recital del domingo reflejará sus raíces caribeñas.

"Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este espectáculo: representación. Representación de los inmigrantes. Representar a las mujeres negras de todo el mundo. Es fundamental para que la gente vea las posibilidades", afirmó.

"Es un hermoso viaje el que estoy haciendo. Nunca podría haber imaginado que llegaría hasta aquí, así que es una celebración de ello. Estoy muy emocionada de tener a Barbados en el escenario del Super Bowl", subrayó.

La intérprete de ´Diamonds´ no dio pistas sobre quiénes serían sus artistas invitados en el escenario, pero dijo que su lista de canciones sería una "celebración" de su catálogo.

Se necesitará un equipo de 300 a 400 trabajadores para armar el escenario en ocho minutos y desarmarlo con la misma rapidez, una proeza de ingenio que requiere una precisión militar para el concierto de medio tiempo de 13 minutos.

"Es increíble, es casi imposible", dijo Rihanna, quien dijo que no había dormido la noche anterior cuando un ensayo en el lugar se prolongó.

"He estado tan concentrada en el Super Bowl que olvidé por completo que se acerca mi cumpleaños (el 20 de febrero)" -agregó la cantante- "Me olvidé por completo del Día de San Valentín. Estoy como, Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl".

La única música en solitario de Rihanna en los últimos siete años llegó en octubre cuando lanzó ´Lift Me Up´ en homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman por la película ´Pantera negra: Wakanda por siempre´ y la cantante fue nominada a un Oscar.

REPRESENTACIÓN. El show cuenta con un emotivo promocional que evoca a la niñez de la intérprete de ´Diamonds´.

Trayectoria

Desde 2005, el nombre de ´RiRi´ ha resonado con fuerza a nivel mundial cuando lanzó su primer sencillo ´Pon De Replay´, que se convirtió en un éxito rotundo.

´A Girl Like Me´, su segundo álbum, fue lanzado tan sólo meses después, pero el verdadero auge llegó a través de ´Good Girl Gone Bad´, lanzado en 2007. Su sencillo ´Umbrella´, junto a Jay-Z, se convirtió en un éxito internacional, otorgándole su primer Grammy.

Mientras que ´Please Don´t Stop The Music´ entró a la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone en el puesto 412.

Para octubre de 2009 lanzó ´Rated R´, un álbum oscuro y provocativo; para 2010, mientras recibía la certificación Diamante y Platino por su tema ´Love The Way You Lie´ a dueto con Eminem, la estrella lanzaba ´Loud´, que con canciones como ´Only Girl (In The World)´, ´What´s My Name´ y ´S&M´, siguió llenándose de premios.

La estrella también ha cosechado éxitos de la mano de artistas como Calvin Harris (We Found Love), Drake (Work), Kanye West y Paul McCartney (FourFiveSeconds), Ne-Yo (Hate That I Love You) y Kendrick Lamar (LOYALTY).

También ha desarrollado su faceta como empresaria bajo su exitosa línea de maquillaje Fenty Beauty, empresa que vio la luz en 2017 y, en 2019, entró a la industria de la moda lanzando su propia línea de ropa interior nombrada Savage X Fenty,

Rihanna también se ha involucrado en la actuación participando en títulos como ´Battleship´, ´Home´, ´Oceans 8´ y ´Bates Motel´.