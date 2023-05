Rihanna recuerda en redes sociales su primer embarazo

En honor a su primer embarazo, Rihanna compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos del 2022, mientras esperaba la llegada de su hijo RZA, hoy de un año.

La intérprete de 'Umbrella' publicó siete fotos nunca vistas de su dulce espera, la cual tituló como 'Rub on ya titties', y dedicó un mensaje descriptivo.

"En honor a mi primer embarazo, abrazando la maternidad como una G y la magia que este cuerpo hizo", escribió

"Bebé RZA... él aquí sin idea de cuán loca es su mamá o cuan obsesionada está por hacerme", agregó.

De vuelta

Actualmente la cantante barbadense espera su segundo hijo, lo cual reveló en su reciente show de medio tiempo en el Super Bowl LVII.

Asimismo, el 13 de mayo dio a conocer el nombre de su primogénito, esto a través de un post en Instagram por parte del rapero A$AP Rocky, padre de los pequeños, donde le deseó feliz primer cumpleaños a su hijo.

Recientemente la cantante barbadense y el rapero figuraron en la alfombra de la MET Gala, donde rindieron homenaje con sus vestuarios a Karl Lagerfeld.

Además, la intérprete de 'Only girl in the world' celebró los cinco años de su línea de ropa deportiva y lencería, SavagexFenty, a través de una serie de fotos donde muestra su actual estado de embarazo.