¡Es hoy, es hoy! Rihanna enloquece las redes previo a su show de medio tiempo del Super Bowl

No hay plazo que no se cumpla y, por fin, la tarde de este domingo 12 de febrero, Rihanna volverá a los escenarios con el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVII.

La producción, realizada por primera vez con Apple Music, es el esperado retorno de la cantante barbadense, quien tras su última producción discográfica, 'Anti', lanzado en 2016, dedicó su labor a lanzamientos alternativos, como su línea de maquillaje y cuidado de la piel, así como de lencería y ropa deportiva, Savage x Fenty.

Y si bien el anuncio de su participación en el espectáculo deportivo llamó la atención de sus fans alrededor del mundo, la esperada fecha llegó y las redes sociales están llenas de publicaciones relativas al Halftime Show de la intérprete de 'Umbrella'.

A continuación compartimos algunas fotos, memes y posts dedicados a la cantante, quien prometió un show con el que evocará su cultura caribeña y que ya se encuentra listo para iluminar el partido de las Águilas de Filadelfia contra los Jefes de Kansas, que se realizará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona:

La NFL reafirmó el esperado show de medio tiempo a través de Twitter, con el cartel oficial del anuncio de Rihanna como estrella del espectáculo intermedio.

La propia Shakira, con quien tiene un tema a dueto, 'Can't remember to forget you', le deseó "lo mejor" a su colega:

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fshakira%2Fstatus%2F1624850923796176896&widget=Tweet

Los memes no han parado de salir desde tempranas horas del día:

El actor méxicoamericano Danny Trejo se sumó a los buenos deseos para la intérprete de 'Diamonds':

La cuenta de Instagram @sainthoax, que satiriza aspectos políticos, sociales, artísticos y culturales, dedicó un post con las actuaciones favoritas de su administrador:

Apple Music no se quedó atrás y también dedicó un post con animación de la foto de perfil de Twitter de Rihanna con el mensaje: "La espera casi termina".

Un usuario en Twitter recordó la memorable pasarela que Rihanna hizo en el Victoria's Secret Fashion Show 2012:

hoy vuelve rihanna y yo no puedo olvidar como justin bieber quedó babeando por ellapic.twitter.com/q2xz2qjwFk — fercha (@biebsthetic) February 12, 2023

La cuenta @holdthegrail, dedicada a la moda, dedicó una publicación en Instagram de los mejores looks de la cantante en diversos shows:

Y la banda estadunidense We the kings celebró la presencia de Rihanna en el show de Medio Tiempo del Super Bowl recordando su cover/mashup de su éxito 'Diamonds' y 'Yellow', de Coldplay.

Cabe destacar que en Instagram el hashtag #Rihanna cuenta con más de 13 millones de publicaciones; en Facebook supera los 2 millones y en Twitter es tendencia con su propio emoji de la mano con el balón de football.