Rihanna cantará en la ceremonia de los Óscar 2023

Rihanna tomará el escenario de la 95 Entrega de los Premios Óscar para interpretar 'Lift me up', tema de la película 'Black Panther: Wakanda forever', en la ceremonia que se realizará el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.

Así lo confirmó este jueves 23 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que aseguró que este será el debut de la estrella pop en la premiación.

Éxito

De acuerdo con la Academia, Rihanna cuenta con su primera nominación este año gracias a que 'Lift me up' va por la estatuilla de Mejor Canción Original.

El tema incluye música de la propia cantante, Tems, el cineasta Ryan Coogler y el ganador del Óscar Ludwig Göransson, con letra por Tems y Coogler.

La "emotiva balada", como define la Academia a 'Lift me up', marcó el regreso y primer lanzamiento de la barbadense tras seis años de ausencia y será la ceremonia de los Óscar 2023 la que retome la presencia de Rihanna en entregas de premios.

'Black Panther: Wakanda forever' cuenta con cinco nominaciones: Mejor Actriz de Reparto, Diseño de vestuario, Maquillaje y peinado, así como Efectos Visuales.

'Lift me up' compite con los temas originales de 'Tell it like a woman', 'Applause'; 'Hold my hand' de 'Top Gun: Maverick'; 'Naatu naatu' del filme indio 'RRR', así como 'This is a life' de 'Everything everywhere all at once'.