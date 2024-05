Rey Grupero rompe en llanto en MasterChef Celebrity: "Le dedico un platillo hasta el cielo"

MasterChef Celebrity continúa emocionando a sus fans y como cada domingo, los participantes siguen dándolo todo en cada platillo, mientras que otros se pelean por mantener su lugar en la cocina más famosa de México.

Se aproxima el final de temporada y este domingo 19 de mayo, los participantes con el mandil negro se robaron los reflectores, uno de ellos, el influencer Rey Grupero, quien sorprendió a los jueces con su plato, pero también, por la revelación que realizó, al declarar que su platillo iba dedicado 'al cielo' para una de sus amigas fallecida, te contamos más.

Rey Grupero señaló que ese platillo de eliminación iba dedicado a su amiga fallecida Elena Larrea, quien falleció hace unos meses.

En un inicio parecía un plato sencillo, pero después de probarlo, los jueces quedaron sorprendidos. A simple vista era una carne con pasta al pesto. El plato fue nombrado como "La carnita del Rey Grupero".

Después de escuchar los comentarios positivos de los jueces, el Rey Grupero no pudo contenerse y rompió en llanto.

"La verdad me dio mucho sentimiento y me comenzaron a sudar los ojos. A veces la gente no se da cuenta de que somos seres humanos... que nos duelen las cosas (...) Me avisaron entre momentos que había fallecido y en este momento me siento destrozado, pero sé que debe de estar en un lugar increíble porque siempre nos demostró que fue una mujer valiente".