¿Mejor que Pepper? ´Revolver´ de los Beatles cumple 58 años de revolucionar la música

He aquí la pregunta más difícil para cualquier fanático de los Beatles. Nadie duda que son firmemente considerados como la banda más revolucionaria e influyente de todos los tiempos, pero, una vez que analizamos la increíble discografía del grupo, ¿cuál es el trabajo que mejor refleja su revolución musical?

´Rubber Soul´, de 1965, es frecuentemente considerado el punto de inflexión entre su faceta de encantadoras estrellas de rock a auténticos artistas innovadores y experimentales; mientras que el mítico ´Sgt. Pepper´ de 1967 ha sido por años considerado su mayor hito como artistas musicales.

Sin embargo, en medio de estas dos joyas, en 1966, hay un álbum con todos los méritos de ser considerado la auténtica revolución musical de los Beatles, y uno de los mejores álbumes de todos los tiempos: hablamos de ´Revolver´.

El hito de 'Revolver'

El séptimo álbum de los Fab Four marcó oficialmente el inicio de su transición a la música psicodélica y experimental, alejándose de la imagen comercial que habían arrastrado por tres años. Incluso, poco después de su publicación, decidirían dejar de hacer giras.

Las 14 pistas que integran el álbum, más el sencillo ´Paperback Writer / Rain´, forman una sola pieza artística, mucho más que un simple producto comercial, y crean una colección que destaca por su variedad de estilos musicales, sonidos y contenido lírico.

Desde temas políticos como ´Taxman´, hermosas melodías como ´Eleanor Rigby y ´For No One´, canciones alegres como ´Yellow Submarine´, influencia oriental en ´Love You To´ y viajes psicodélicos como ´She Said She Said´ hasta eclipsar en ´Tomorrow Never Knows´, los Beatles no se dejaron nada para crear una auténtica obra maestra.

Experimentando con nuevas técnicas de grabación como bucles y pistas invertidas, exhibiendo el estilo individual de cada uno de sus integrantes sin dejar de funcionar como grupo, e incluso innovando a nivel visual con una portada diseñada a mano por Klaus Voormann, ´Revolver´ es merecidamente citado como uno de los mejores álbumes de la historia de la música popular.

Y fácilmente el mejor álbum hecho por el cuarteto de Liverpool, saliendo de la sombra de ´Sgt. Pepper´.

Lanzado el 5 de agosto de 1966, este magnífico álbum se encuentra cumpliendo 58 años de revolucionar la música como la conocemos, y recientemente en 2022 recibió una remasterización a fondo para que puedas vivir mejor que nunca la experiencia de disfrutar de principio a fin sus 35 revolucionarios minutos.