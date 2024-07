Final de MasterChef Celebrity México 2024: ¿Ferka revela resultados?

A pocos días de la gran final de MasterChef Celebrity México 2024, la tensión está en su punto máximo. Ferka, una de las finalistas más destacadas, finalmente rompió el silencio en un breve encuentro con la prensa, revelando sus sentimientos sobre la competencia y abordando los rumores de fraude que han circulado en redes sociales.

También te puede interesar... ¿Cuándo y a qué hora será la gran final de MasterChef Celebrity México 2024?

"Cociné con todo mi amor. Puede ganar Jawy, puede ganar Rossana, considero que los tres que estamos ahí nos lo ganamos a puño. Que gane el mejor, el volado ya lo aventé, llegué a donde tenía que llegar y estoy muy contenta"

Afirmó Ferka, dejando claro que su dedicación y esfuerzo la han llevado hasta este punto.

En cuanto a los rumores de favoritismo hacia ella y Jawy, Ferka no titubeó en desmentirlos rotundamente

"Yo, la verdad, agradezco mucho. Hasta se me hacía raro, yo decía están muy calladitos, ¿ahora qué van a inventar? Eso me habla de que están muy metidos en la cocina y en mis proyectos, no sé qué vaya a pasar"

Declaró, mostrando tranquilidad y seguridad ante las acusaciones.

Ferka subrayó que tanto ella como sus compañeros finalistas han trabajado arduamente para ganarse su lugar en la final. Con esta declaración, despejó cualquier duda sobre la legitimidad de la competencia en la cocina más famosa de México.

También te puede interesar... Final de MasterChef Celebrity México 2024 ¿Cuánto se lleva el ganador?

Los Finalistas de MasterChef Celebrity México 2024

Rossana Nájera: Actriz originaria de Veracruz, conocida por su consolidada carrera en la actuación, Rossana ha sorprendido con sus habilidades culinarias ante los exigentes chefs del programa.

Ferka: María Fernanda Quiroz, conocida por su polémica participación en La Casa de los Famosos México 2023, ha regresado con fuerza a otro reality para buscar la revancha y ganar el prestigioso título de MasterChef Celebrity.

Jawy Méndez: Cantante urbano y famoso de reality shows, Jawy ha demostrado ser una revelación en la cocina, avanzando rápidamente hasta convertirse en uno de los primeros semifinalistas.

Ferka vs Laura Bozzo

Durante esta cuarta temporada, Ferka ha protagonizado varios momentos polémicos, especialmente con la exconcursante Laura Bozzo.

Uno de los más recordados ocurrió en el capítulo 13, cuando Bozzo, capitana del equipo azul, sufrió un accidente y dejó de colaborar, provocando el enojo de Ferka. "Bueno Laura, no te preocupes, yo soy una mujer que soluciono"

"Si tú no quieres ser capitana, yo sí quiero ganar, yo sí quiero salvar mi pellejo. Me vale madre. Estás con una pinche piña colada y no haces nada. Me conviene que perdamos, para que te vayas", le gritó Ferka, reflejando la intensa competencia y las emociones a flor de piel.

La final de MasterChef Celebrity México 2024 promete ser un evento lleno de emoción y suspenso. Los espectadores esperan ansiosos descubrir quién será el ganador y cómo se resolverán las tensiones en la cocina más famosa del país.