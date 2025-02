Reunión de lujo, Ozzy Osbourne regresa con Black Sabbath: ¿cuándo y dónde?

El ´Príncipe de las Tinieblas´ Ozzy Osbourne se reunirá con todos los miembros originales de Black Sabbath por primera vez en 20 años, en un concierto que asegura será el último y que se anuncia como el mayor espectáculo de heavy metal de los últimos años.

La banda, una de las máximas exponentes del heavy metal, encabeza la cartelera de ´The Back to the Beginning´ que se llevará a cabo el próximo 5 de julio en Villa Park, en Birmingham, Inglaterra. El anuncio lo dio el propio Osbourne, en un comunicado en la página web del club de fútbol Aston Villa.

The original @BlackSabbath – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler and Bill Ward – will play for the first time in 20 years. The band will take to the stage to headline BACK TO THE BEGINNING on July 5th at Villa Park.



