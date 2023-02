Responde Michelle Rodríguez a críticas sobre su cuerpo (+Video)

Tras haber posado para la revista Marie Claire mostrando partes de su cuerpo, la actriz y comediante Michelle Rodríguez decidió responderles a todas aquellas personas que emitieron comentarios negativos sobre su cuerpo.

Indicó que ha recibido varias críticas en redes sociales, por lo que deja muy en claro que no está bien que se hable sobre el cuerpo de otras personas y menos si son mujeres. Argumentó que el estar en la portada de una revista de moda muy importante era uno de sus sueños, ahora cumplidos.

Fue a través de las plataformas de Tik Tok y Youtube que la comediante, Michelle Rodríguez decidió dejarle muy en claro a todos aquellos que la han criticado que ellos muestran "gordofobia" y enfatizó la frase "Mi cuerpo es una revolución".

Dura respuesta

Aseguró que recibió muchos comentarios, sin embargo, atañó que se debe a la gordofobia, que, si bien existe o no, asegura que eso afecta mucho a la sociedad y encasilla a las personas que tienen sobrepeso o que por diferentes motivos de salud, no consiguen tener un cuerpo estilizado.

Indicó que las principales críticas que ha recibido han sido por el supuesto romanticismo que asegura que hace con la obesidad, así como con su apariencia física.

En el video indicó "¿Por qué estoy en una revista si me veo como me veo? Porque soy una persona, porque esta persona, así como me veo, hace un montón de cosas y el reconocimiento de mi trabajo también es importante".

Michelle Rodríguez pidió a la sociedad que antes de criticar, reflexionen sobre el daño que llega a causar los malos comentarios sobre la apariencia física de otra persona que puede tener sobrepeso u obesidad, ya que eso puede llevar hasta perder la vida, porque afectan la salud mental.