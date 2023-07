Preocupa estado de salud de Silvia Pinal: está grave

Silvia Pinal es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, por ello, el reporte sobre su estado de salud este lunes 24 de julio encendió las alertas entre sus fanáticos. Y es que a través de redes sociales se dio a conocer que la diva del Cine de Oro Mexicano se encuentra delicada y pidieron oraciones.

Fue el periodista y exrepresentante de la actriz, Emilio Morales, quien a través de sus redes sociales informó sobre el delicado estado de salud de Silvia Pinal y detalló que desde el pasado fin de semana tiene la presión muy baja, su sistema de defensas comprometido y con pocas fuerzas.

"Lamento informarles que el estado de salud de doña Silvia Pinal es delicado, luego de que desde la tarde de ayer, se encuentra con la presión muy baja, su sistema de defensas comprometido y con muy pocas fuerzas en general. Le deseo lo mejor a mi querida Doña Silvia", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Preocupa salud de Silvia Pinal

Fue durante la reciente entrega de los Premios Bravo de la Asociación Rafael Banquells, fundada por la actriz Silvia Pinal, que la apariencia de la actriz preocupó a sus fanáticos. Y es que medios presentes informaron que ante el alboroto por su llegada comenzó a sentirse mal debido a una baja de presión y requirió de varias horas para estabilizarse.

Fanáticos y celebridades indicaron que en la entrevista que Pinal dio para el programa "Venga la Alegría", la actriz ya se mostraba sin energía, que hablaba lento y algunas de las preguntas no logró entenderlas del todo. Por ello, pidieron a la familia dejarla descansar y no exponerla a situaciones de estrés o exhibir su estado de salud.

"Tú sabes el amor y cariño que le tengo, pero nunca la había visto tan mal. No hilaba, no quería contestar, estaba encorvada, me da mucha tristeza (...) Ya no la deberían de sacar a esos lugares, pero cada quien", indicó el periodista de espectáculos Juan José "Pepillo" Origel durante el programa "Con Permiso".