Llega a cines 'Avatar: el camino del agua'

´Avatar: el camino del agua´ llega 13 años después de la primera película, donde conocimos al mundo de Pandora y a un soldado veterano que, después de sumergirse en él y conocer a sus habitantes, decide cambiar su misión y ayudar a salvar al planeta de la explotación que los humanos tenían planeada.

La primera producción, dirigida por James Cameron, se llevó 3 premios Óscar por su dirección de arte, efectos visuales y cinematografía, y se convirtió en una de las más taquilleras de la historia, pero por mucho tiempo pareció que iba a ser una sola película y que Cameron realmente no tenía la intención de expandir ese mundo lleno de criaturas extrañas y extraordinarias.

Todo eso cambió hace un par de años, cuando el director reveló que no solo iba a trabajar en una secuela de Avatar, sino que tenía planes para realizar más películas sobre el mundo de Pandora y sus habitantes.

La primera de esas películas es ´The Way of the Water´ (El Camino del Agua), que se desarrolla años después de los eventos de la primera y muestra a Jake Sully criando a su familia junto a Neytiri, pero su vida cambia y el peligro aumenta cuando una vieja amenaza de su pasado vuelve para intentar tomar nuevamente el planeta, empujando a Jake y al pueblo de los Na´vi a tener que luchar nuevamente para salvar su hogar, y esto presenta a un grupo de personajes clave.

A continuación definimos quién es quién en la película en ´Avatar: el camino del agua´.

Jake Sully

Sam Worthington

Sully es un ex marine que, en la primera película, acepta ser parte de una misión a la luna de Pandora, donde debe usar un Avatar para acercarse a los locales y aprender de ellos, mientras también sigue las órdenes de informar todo sobre ellos.

Eventualmente, Jake y la doctora Grace Augustine se separan de los soldados y deciden luchar contra los Na´vi para ayudarlos a salvar su hogar de la invasión y de la explotación, enfrentándose a la compañía que los contrató en primer lugar. Durante el proceso, Jake se enamora de Neytiri y se queda con ella.

Neytiri

Zoe Saldana

Neytiri es la hija del jefe de los Na´vi en la primera película y es ella quien le enseña a Jake Sully todo sobre las tradiciones y la forma de vida de su pueblo, incluyendo como cazar y cómo crear vínculos con los demás seres vivos.

Poco a poco, ella va confiando más en Jake y llega a convertirse en su esposa, y en la madre de sus hijos, que aparecen en la segunda película, pero también es una guerrera poderosa que ayuda a salvar a su gente.

Kiri

Sigourney Weaver

Weaver apareció como la doctora Grace Augustine en la primera película, donde se une al proyecto en Pandora para estudiar y conocer más a los habitantes de ese lugar, y es quien ayuda a Jake a luchar para defender a los Na´vi.

Augustine muere en la primera película, pero Weaver tiene a un nuevo personaje que lleva el nombre de Kiri, una adolescente que es hija de Jake y Neytiri.

Miles Quaritch

Stephen Lang

Lang es otro de los actores que aparecieron en la primera película. Quaritch es un coronel que, en la primera parte, estaba decidido a aplastar a los Na´vi con tal de conquistar su planeta, pero eso lo lleva a perder la vida.

Según los reportes, el personaje volverá como una especie de Avatar que tiene su conciencia y que busca vengarse de Jake y terminar la misión.

Ronal

Kate Winslet

Winslet tiene a uno de los nuevos personajes que aparecen en la secuela y se dice que es parte del clan Metkayina, que es experta en buceo. No se sabe mucho del personaje, pero se dice que no tiene un papel muy grande, pero que es importante para la historia que se está desarrollando.

Tonowari

Cliff Curtis

Curtis es otro integrante del clan de los Metkayina, que es otro de los clanes de Pandora. Tonowari es esposo de Ronal y el líder del clan, quien supuestamente va a buscar formar una alianza con los Na´vi para luchar nuevamente contra la amenaza que aparece.