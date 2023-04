¡Sorpresa! Regresa Céline Dion con 'Love again'

Céline Dion sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de 'Love again', tema oficial de la película homónima que protagoniza Priyanka Chopra Jonas y Sam Heughan que llegará al cine el 5 de mayo.

Fue a través de sus redes sociales donde la cantante canadiense anunció 'nueva música' el miércoles 12 de abril, tras lo cual publicó un videolyric del tema, una balada pop con el nombre de 'Love again'.

"¡Alerta de nuevo tema! Disponible ya 'Love again', canción original de la película", comenta la publicación de la cantante.

Asimismo, destaca que el filme llegará al cine el próximo 5 de mayo y, para el día 12, verá la luz un nuevo álbum de Céline, que incluirá cinco nuevas canciones.

La producción está lista para reservar a través de un link adjuntado en la publicación y el videolyric de 'Love again' ya se encuentra en redes y YouTube.

Historia

'Love again' es un filme dirigido por el guionista estadunidense Jim Strouse que relata la historia de Mira Ray (Chopra Jonas) quien, al perder a su prometido, continúa enviando mensajes de texto a su número de teléfono, hoy propiedad del periodista Rob Burns (Heughan).

Sorprendido por los mensajes y mientras realiza un artículo sobre la superestrella Céline Dion, Rob le pedirá ayuda para conocer a Mira en persona y conquistar su corazón.





Pausa

Fue en diciembre de 2022 cuando la intérprete de 'My heart will go on' informó entre lágrimas la cancelación de su tour tras ser diagnosticada con Síndrome de Persona Rígida.

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo", reveló entonces la cantante.

Y si bien el diagnóstico la alejó de los escenarios, le permitió realizar la producción cinematográfica y celebrar su cumpleaños 55, tal como lo compartió en sus redes sociales el 30 de marzo.

A sus felicitaciones se unieron sus seguidores, así como la pareja protagónica, que le dedicó un video donde aseguraron su cumpleaños es "uno de los días más importantes del año" y que, "como en la película, eres una verdadera hada madrina para nosotros."

Mira el videolyric de 'Love again' a continuación: