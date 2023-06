La Casa de los Famosos México: Regina Blandón le "echa la mano" a Bárbara Torres para salvarla

Luego de que Bárbara Torres no pudiera contener las lágrimas por su nominación para ser uno de los candidatos en dejar La Casa de los Famosos México el próximo domingo, la actriz Regina Blandón salió en su defensa y pidió al público que la apoyen.

En la tercera ronda de nominados, Torres comparte la terna con Ferka Quiroz, Raquel Bigorra y Nicola Porcella, cualquiera de ellas podría ser expulsada del reality show. Sin embargo, a Bárbara le afectó mucho más escuchar su nombre, incluso se fue a llorar al baño y después al cuarto del infierno, dónde la llevó Sergio Mayer para que sus otros compañeros no la vieran.

Ahí frente a la cámara, Torres dijo: "La verdad no pensé que me fueran a nominar, sí dije lo que sentía y por sentir lo que uno siente... Estoy hasta confundida. Voy a llorar solo un ratito por esto, no voy a llorar mucho más, no importa".

Ante esto, Regina Blandón, con quien compartió reparto en el programa de "La Familia P. Luche", mostró su solidaridad ante tanta presión: "Todo mi apoyo a Bárbara, voten (por ella) para que no salga. La he visto llorar muchas veces, y yo la quiero mucho. Ojalá que no salga este fin de semana".





¿Qué dijo Regina Blandón sobre participar en el reality show?

La actriz de "Maquíllame otra vez" confesó que no podría participar en La Casa de los Famosos, porque es muy impulsiva: "nunca digas nunca, pero en este momento creo que no sé, soy muy impulsiva. Además, el otro día me puse a verlos y estaban durmiendo. Eran las 9:30 de la mañana y me quedé pensando que raro que millones de personas te están viendo dormir. No sé", agregó.

Blandón mostró su cariño a Torres durante la presentación a los medios de comunicación de la obra "Pulmones". Esta historia es protagonizada por ella y Xavier García, y narra la vida de una pareja que se cuestiona si tener hijos es buena idea en un mundo al que el calentamiento global cada vez le cobra más factura a los humanos.

"Pulmones", dirigida por Alonso Íñiguez, ofrecerá una corta temporada en el Foro Lucerna a partir de este jueves y hasta el 14 de septiembre.